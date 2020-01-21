«Уралэлектромедь» освоила выпуск высокопрочного решетчатого настила

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На производстве стальных конструкций АО «Уралэлектромедь» в г. Верхняя Пышма Свердловской области введена в эксплуатацию линия по производству сварного решётчатого настила. Производительность линии — 200 тонн в месяц. Инвестиции в проект составили 57 млн рублей.

Машина позволяет выпускать настил различных типоразмеров — до 9 метров в длину и до 1.2 метра в ширину. По такому изделию легко могут передвигаться самосвалы грузоподъемностью 450 тонн.

— Новое производство в первую очередь обеспечит потребности предприятий УГМК в данном виде продукции, а также даст возможность выйти на новые рынки сбыта, — отметил главный инженер «Уралэлектромеди» Алексей Королев.

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Предприятие предоставляет заказчикам полный цикл услуг — от изготовления настила до антикоррозийной защиты продукции методом горячего цинкования. Металлический решетчатый настил обладает высокими эксплуатационными характеристиками и уровнем прочности. Он применяется в промышленных помещениях, энергетике, строительстве, нефтепереработке, судостроении и даже торговых центрах.