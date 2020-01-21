ГК «Энергоимпэкс» начала производство самых крупных в России преобразователей частоты ТПЧ-10/25000

Путятинское производственное управление магистральными газопроводами КС «Павелецкая». © moskva-tr.gazprom.ru

Уникальная отечественная система частотного регулирования запущена на магистральном газопроводе «Газпрома» Ямбург-Елец-Тула-2. Разработчик и изготовитель крупнейшей в России системы — резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ГП ЭНЕРГОИМПЭКС».

Российский разработчик систем регулирования электрической мощности Группа предприятий «ЭНЕРГОИМПЭКС» разработала проект и выполнила полный комплекс работ по изготовлению и внедрению преобразователей частоты ТПЧ-10/25000 для нужд ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Москва». На эти работы у резидента особой экономической зоны «Дубна» ушло около двух лет.

— Преобразователи служат для оперативного регулирования скорости мощных синхронных электродвигателей и поддержания производительности газовых компрессоров ГПА в зависимости от требуемого давления в газопроводной системе Газпрома, — рассказал генеральный директор ООО «ГП ЭНЕРГОИМПЭКС» Алексей Чижов. — На сегодняшний день на Газокомпрессорной станции «Павелецкая», обеспечивающей подачу природного газа высокого давления по магистральному газопроводу Ямбург-Елец-Тула-2, эксплуатируются уже две идентичные системы, разработанные специалистами нашей группы предприятий. Мощность каждого преобразователя составляет 25 мегаватт, что сравнимо с потреблением электроэнергии небольшим городом. Мощности ближайших аналогов отечественных преобразователей частоты не превышают 8 мегаватт.

На сегодняшний день это крупнейшие преобразователи частоты, когда-либо разработанные и изготовленные в России. Они полностью выполнены на отечественной элементной базе и программном обеспечении, что позволяет кардинально повысить независимость заказчика от иностранных разработчиков и поставщиков в условиях санкций. При производстве узлов и комплектующих систем ТПЧ-10/25000 было задействовано более десяти российских заводов-изготовителей силового электрооборудования.

Стоит отметить, что это не единичный проект Группы предприятий «ЭНЕРГОИМПЭКС». Специалистами компании-резидента выполнен и реализован целый ряд технически сложных проектов по оснащению мощными преобразователями объектов энергетики и крупных научных центров Москвы и Московской области. Это, например, пусковое устройство газотурбинной установки на ГРЭС-3 Мосэнерго в Электрогорске и системы регулирования авиационных испытательных стендов Института авиационного моторостроения в Лыткарино. Уникальные проекты специалисты «ЭНЕРГОИМПЭКС» осуществляют и в других регионах РФ, а также за рубежом.

Руководство «ГАЗПРОМ трансгаз Москва» направило в адрес резидента ОЭЗ «Дубна» благодарственный отзыв за успешное проектирование и внедрение преобразователей частоты ТПЧ-10/25000. В нем, в частности, говорится: «Применение преобразователей позволяет гибко управлять производительностью газовых компрессоров и контролировать параметры работы всех основных узлов частотно-регулируемого электропривода, включая дистанционное управление возбуждением, архивирование событий, а также обмен информацией с вышестоящей системой автоматического управления САУ ГПА. В связи с успешным завершением работ выражаем благодарность всем участникам проекта».