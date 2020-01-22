На Алтае запустили новую СЭС

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22 января группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию Чемальскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт в Республике Алтай и завершила проект по строительству солнечной генерации в регионе. С вводом Чемальской СЭС установленная мощность солнечной генерации в Республике Алтай достигла 120 МВт.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай Кош-Агачскую СЭС-1 и Кош-Агачскую СЭС-2 мощностью по 5 МВт, Усть-Канскую СЭС мощностью 5 МВт, Майминскую СЭС мощностью 25 МВт, Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт, Ининскую СЭС мощностью 25 МВт и Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт.

Расчетная годовая выработка электроэнергии всеми СЭС составит около 154 млн кВт*ч, что позволит обеспечить за счет солнечной генерации более 30% потребления региона.

«Строительство сетевой солнечной генерации в Республике Алтай позволило не только на треть сократить объём перетоков электроэнергии из соседних регионов и повысить надежность электроснабжения, но также способствует развитию малой и автономной генерации на базе солнечной энергии и обеспечивает решение ряда социально-экономических вопросов в регионе, в том числе — создания новых рабочих мест. С начала реализации проекта по развитию солнечной генерации в регионе было создано около 200 рабочих мест», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.