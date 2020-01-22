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Агропром и пищевая промышленность

В Мордовии собран рекордный урожай сахарной свеклы

 © mcx.ru

Несмотря на сложные погодные условия 2019 года земледельцам Республики Мордовия удалось собрать рекордный урожай сахарной свеклы и произвести рекордное количество сахарного песка за всю историю существования Ромодановского сахарного завода республики.

Благодаря активному применению передовых технологий, самоотверженному труду и слаженной работе свекловодов Республики Мордовия, валовой сбор данной культуры при урожайности 477,5 центнеров с гектара составил 1 000 063 т. Это самый высокий результат в Приволжском федеральном округе.

Предприятием ООО «Ромодановосахар» переработано 940 тыс. тонн сладкого корнеплода при минимальных потерях и произведено более 151 тыс. тонн сахарного песка.

Источник: http://mcx.ru/press-service/regions...rekordnyy-urozhay-sakharnoy-svekly/

Мордовия
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