Сотовые уплотнения РОТЕК одобрены для применения в авиадвигателе ПД-14
Проведенная серия технологических исследований подтвердила качество сотовых уплотнений, выпускаемых АО «РОТЕК». Они одобрены для применения в новейшем российском авиадвигателе ПД-14, который будет устанавливаться на среднемагистральном пассажирском самолёте МС-21.
Ранее российские предприятия импортировали сварные сотовые уплотнения для своей продукции. Созданное РОТЕК отечественное производство ликвидировало зависимость от зарубежных комплектующих, производимых в США, Великобритании и Китае.
На сегодняшний день РОТЕК является единственным в России специализированным производителем высококачественных сварных сотовых уплотнений. Компания наладила серийный автоматизированный выпуск этих компонентов для предприятий авиационной промышленности и энергомашиностроителей. Интегрированная в производственные линии автоматизированная система оптического контроля геометрии ячейки и сварной точки обеспечивает высочайший уровень качества выпускаемой продукции.
Компания уделяет значительно внимание развитию технологий применения и монтажа сотовых уплотнений в турбинах и разрабатывает новые конструкции, проектирует оборудование и автоматизированные линий,
Справка
Без этих элементов сегодня невозможно представить ни один современный газотурбинный двигатель или энергетическую турбину. Сотовые уплотнения — ключевые компоненты машин XXI века. В их основу положена сотовая структура, которая позволяет минимизировать переток рабочего тела в радиальных зазорах, увеличить относительный КПД, до 5% сократив расход топлива и снизив абразивный износ проточной части машины. Сварные сотовые уплотнения являются неотъемлемым элементом конструкции существующих и разрабатываемых авиационных двигателей (турбовентиляторные, турбовальные двигатели и вспомогательные силовые установки), газовых и паровых турбин, используемых в энергетике и нефтегазовой отрасли, а также турбокомпрессоров.
Технология производства
Процесс производства включает в себя следующие стадии:
- Вакуумная термообработка сырья для нормализации его свойств;
- Раскрой сырья;
- Формирование сотовой структуры материала;
- Одно или двухточечная сварка сотоленты;
- Нанесение пастообразного или порошкового припоя;
- Вакуумная пайка сотоблока;
- Механическая или электроискровая обработка конечного изделия.
Интегрированная в производственные линии автоматизированная система оптического контроля геометрии ячейки и сварной точки обеспечивает высочайший уровень качества выпускаемой продукции.
Области применения
АО «РОТЕК» выпускает сотовые уплотнения для следующих машин:
- Авиационные турбовентиляторные двигатели: ПС-90А; Д18Т; ПД-14, Д-36, СМ 146.
- Авиационные турбовальные двигатели: ТВ2-117; ТВ3-117; ТВ7-117; ВК-2500
- Вспомогательные силовые установки: АИ-9; ВСУ-10; ТА-12; ТА18-200.
- Газотурбинные двигатели и установки: ГТД-20; ГТЭ-16ПА; Siemens SGT-800; SGT-700; SGT-600; GE-6B; GE-
6 °F; GE-9E; ALSTOM GT24.
- Паровые турбины: Р-100; Т-120/130; Т-250/305; Т-285/335; Т-295/335; Т-50/60; Т-60-65; ПТ-150/165; ПТ-90/120; ПТ-50-60; К-63-8,8; К-300-240; К-500-240; К-660-247; К-800-240; К-1200-6,8/50.
- Приводы газоперекачивающих агрегатов: НК-14СТ; НК-36СТ; ГТК-10И; ГТЭ-6, ГТЭ-16.
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25.01.2017:24:17
25.01.2020:40:05