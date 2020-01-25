Сотовые уплотнения РОТЕК одобрены для применения в авиадвигателе ПД-14

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Проведенная серия технологических исследований подтвердила качество сотовых уплотнений, выпускаемых АО «РОТЕК». Они одобрены для применения в новейшем российском авиадвигателе ПД-14, который будет устанавливаться на среднемагистральном пассажирском самолёте МС-21.

Ранее российские предприятия импортировали сварные сотовые уплотнения для своей продукции. Созданное РОТЕК отечественное производство ликвидировало зависимость от зарубежных комплектующих, производимых в США, Великобритании и Китае.

На сегодняшний день РОТЕК является единственным в России специализированным производителем высококачественных сварных сотовых уплотнений. Компания наладила серийный автоматизированный выпуск этих компонентов для предприятий авиационной промышленности и энергомашиностроителей. Интегрированная в производственные линии автоматизированная система оптического контроля геометрии ячейки и сварной точки обеспечивает высочайший уровень качества выпускаемой продукции.

Компания уделяет значительно внимание развитию технологий применения и монтажа сотовых уплотнений в турбинах и разрабатывает новые конструкции, проектирует оборудование и автоматизированные линий, в т. ч. пайки, сварки и обработки.

Справка

Без этих элементов сегодня невозможно представить ни один современный газотурбинный двигатель или энергетическую турбину. Сотовые уплотнения — ключевые компоненты машин XXI века. В их основу положена сотовая структура, которая позволяет минимизировать переток рабочего тела в радиальных зазорах, увеличить относительный КПД, до 5% сократив расход топлива и снизив абразивный износ проточной части машины. Сварные сотовые уплотнения являются неотъемлемым элементом конструкции существующих и разрабатываемых авиационных двигателей (турбовентиляторные, турбовальные двигатели и вспомогательные силовые установки), газовых и паровых турбин, используемых в энергетике и нефтегазовой отрасли, а также турбокомпрессоров.

Технология производства

Процесс производства включает в себя следующие стадии:

Вакуумная термообработка сырья для нормализации его свойств;

Раскрой сырья;

Формирование сотовой структуры материала;

Одно или двухточечная сварка сотоленты;

Нанесение пастообразного или порошкового припоя;

Вакуумная пайка сотоблока;

Механическая или электроискровая обработка конечного изделия.

Интегрированная в производственные линии автоматизированная система оптического контроля геометрии ячейки и сварной точки обеспечивает высочайший уровень качества выпускаемой продукции.

© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

© zaorotec.ru

Области применения

© zaorotec.ru © zaorotec.ru

АО «РОТЕК» выпускает сотовые уплотнения для следующих машин:

Авиационные турбовентиляторные двигатели: ПС-90А; Д18Т; ПД-14, Д-36, СМ 146.

Авиационные турбовальные двигатели: ТВ2-117; ТВ3-117; ТВ7-117; ВК-2500

Вспомогательные силовые установки: АИ-9; ВСУ-10; ТА-12; ТА18-200.

Газотурбинные двигатели и установки: ГТД-20; ГТЭ-16ПА; Siemens SGT-800; SGT-700; SGT-600; GE-6B; GE- 6 °F ; GE-9E; ALSTOM GT24.

; GE-9E; ALSTOM GT24. Паровые турбины: Р-100; Т-120/130; Т-250/305; Т-285/335; Т-295/335; Т-50/60; Т-60-65; ПТ-150/165; ПТ-90/120; ПТ-50-60; К-63-8,8; К-300-240; К-500-240; К-660-247; К-800-240; К-1200-6,8/50.

Приводы газоперекачивающих агрегатов: НК-14СТ; НК-36СТ; ГТК-10И; ГТЭ-6, ГТЭ-16.

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