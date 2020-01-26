«Лента» ввела в эксплуатацию второй логистический комплекс под Новосибирском

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Ритейлер «Лента» ввел в эксплуатацию второй распределительный центр в Новосибирской области.

Площадь комплекса составила 28 тыс. кв. м, инвестиции в проект — 2,8 млрд руб.

По словам директора распредцентра Александра Ильиных, к 2021 году компания планирует наладить на этих площадях производство готовой продукции. К концу текущего года ожидается, что объем отгрузки нового распредцентра составит около 100 т продукции в день. Первый распредцентр компании был введен в регионе в 2013 году.

Ранее представитель компании, комментируя планы по открытию собственных производственных цехов в Новосибирске, сообщал, что такая работа проводится в рамках централизации собственного производства компании (готовые салаты, полуфабрикаты, выпечка и хлеб). «Централизация является для нас стратегически важным направлением работы. За счет этого компания повышает собственную эффективность и получает возможность более жесткого контроля качества готовой продукции», — пояснил собеседник.

На территории РЦ также будет расположено собственное производство. Его мы планируем запустить в 3-4 квартале 2020 года, — рассказал в ходе пресс-тура директор сибирского распредцентра компании «Лента» Александр Ильиных.

О том, что «Лента» инвестирует в создание нового логистического комплекса в Новосибирской области, стало известно в начале 2019 года. Тогда сообщалось, что проект для «Ленты» будет реализовывать PNK Group. Распредцентр разместится в «PNK парк Толмачево». Сделка, проведенная по схеме build-to-suit, была закрыта в конце 2018 года.

На собственном производстве компании будет организован процесс дефростации рыбы, изготовление полуфабрикатов, которые будут поставляться в супермаркеты и гипермаркеты компании.

— Сейчас готовая продукция производится непосредственно в торговых комплексах компании. Запуск собственного производства в РЦ позволит нам расширить ассортимент, а также поставлять свежий товар на полки в короткие сроки, — поясняет Ильиных.

Сейчас распредцентр «Ленты» централизовал для работы с заморозкой порядка 50 поставщиков и продолжает наращивать количество партнеров. В сутки со второй очереди РЦ отгружаются около 10 тонн заморозки. При полной загрузке распредцентра и производства отгрузка составит до 100 тонн в день (заморозка, «кулинарка» и т. д. )

— Мы рассчитываем, что запуск производственного цеха позволит нам увеличить объем производства готовой продукции минимум на 5-6%, — прогнозирует дивизионный директор «Ленты» по Сибири Алексей Белоусов.

Сегодня с РЦ «Ленты» работают 750 поставщиков. Около 20% поставок осуществляют местные производители. По некоторым позициям (яйцо, куриное мясо, колбаса) их доля составляет 70-90%.

— В планах компании на 2020 год: увеличить количество поставщиков — примерно на 20%, а также создать в РЦ 100 новых рабочих мест. Сейчас в распредцентре работают около 600 сотрудников, — говорит старший региональный директор компании «Лента» в Сибири Анна Коробойникова.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров считает, что расширение распредцентров крупных торговых компаний выгодно для сельхозпроизводителей региона.

Компания «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 249 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетом с общей торговой площадью 1,5 тысячи кв. м. В структуре компании 12 собственных распределительных центров.

https://infopro54.ru/news/v-raspredcentre-lenty-v-novosibirske-poyavitsya-sobstvennoe-proizvodstvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews