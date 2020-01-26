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Информационные технологии

РЖД реализуют проекты импортозамещения в IT-сфере

ОАО «РЖД» реализует проекты импортозамещения в IT-сфере. Как сообщили в Главном вычислительном центре (ГВЦ), к сегодняшнему дню рабочие места на всей сети переведены на использование «Яндекс.Браузера» вместо применявшихся до этого браузеров различных производителей. Завершается перевод электронной почтовой системы компании с Microsoft Exchange Server на отечественные сервисы Communi-Gate Pro.

Работы на данном направлении ведутся в соответствии с распоряжением ОАО «Российские железные дороги» от 29 июня 2018 года «О реализации Плана мероприятий ОАО „РЖД“, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018 — 2024 годов». В соответствии с ним перевод на отечественную почтовую систему и «Яндекс.Браузер» должен быть завершён до конца 2019 года.

По данным Главного вычислительного центра, в IV квартале 2019 года должен был быть завершён финальный этап замены программного продукта Microsoft Exchange, обеспечивающего обработку и пересылку почтовых сообщений, ведение календарей с поддержкой мобильных устройств и веб-доступа, на ПО CommuniGate Pro, производства российской компании «СталкерСофт».

CommuniGate Pro позволяет организовать работу корпоративной электронной почты, IP-телефонии, календарей, передавать голосовые и видеоданные, открывает возможность создания на базе этих сервисов корпоративной коммуникационной платформы «Российских железных дорог».

Переход на отечественный софт начался в 2016 году с замены Microsoft Exchange 2003 на Communigate Pro на серверах железных дорог. Работы по переводу на ПО Communigate Pro сотрудников центрального аппарата ОАО «Российские железные дороги» начались в 2018 году. Замена программного обеспечения проводилась постепенно. Полностью переход завершится в нынешнем году.

Кроме того, в ходе выполнения плана в этом году произведена замена системы защиты от спам-рассылок японской компании TrendMicro на комплекс CommuniGate Pro и продукты от компании «Лаборатория Касперского».

АО «СталкерСофт» занимается установкой CommuniGate Pro с 1998 года. Производитель заявляет, что его программное обеспечение обеспечивает беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций. Среди пользователей CommuniGate Pro Государственная Дума Российской Федерации, Министерство внутренних дел РФ, холдинг «Вертолёты России».

С июня этого года коммуникационная платформа внедряется в пилотном режиме в Банке ВТБ.

В начале нынешнего года началась работа по установке специально настроенной с учётом потребностей ОАО «Российские железные дороги» версии «Яндекс.Браузер» на рабочие места сотрудников компании. В «железнодорожной» версии исключён голосовой помощник «Алиса», добавлены средства быстрого доступа к корпоративным приложениям.

Несмотря на то, что «Яндекс.Браузер» базируется на браузере с открытым исходным кодом Chromium, он, в отличие от Chromium, соответствует требованиям российских ГОСТов (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001) в части возможности использования TLS-соединений по российским криптографическим алгоритмам (протокол TLS позволяет создать защищённый канал с помощью кодирования всех передаваемых данных), а также не осуществляет отправку пользовательских данных компании-производителю.

На минувшей неделе на заседании возобновлённого после двухлетнего перерыва технического совета ГВЦ рассматривалась ещё одна важная задача, предусмотренная планом мероприятий ОАО «РЖД», направленных на преимущественное использование отечественного ПО: переход с аппаратной платформы мейнфрейм System z (мейнфрейм — универсальный высокопроизводительный сервер), зависимой от американской компании IBM, на платформу x86/x64, открытую для всех производителей программного обеспечения, включая российских. В настоящий момент готовится к утверждению план перевода инфосистем РЖД на платформу х86/х64 в 2020 — 2024 годах.

Первый заместитель директора Проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации — Центра цифровых технологий Андрей Козырев сообщил, что к 2024 году на х86/х64 должны быть переведены не менее 80% из 131 зависимой от IBM System z информационной системы. Уже разработаны критерии платформозависимости, проведено обследование инфосистем с оценкой их зависимости от платформы IBM, определяются оптимальные способы и очерёдность их перевода на открытую платформу.

Главный инженер ГВЦ Олег Радченко пояснил «Гудку», что импортозамещение в IT-сфере РЖД — это обеспечение безопасности государства в отрасли железнодорожных перевозок.

Источник: https://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1484263

РЖД, импортозамещение, Яндекс, Communi-Gate Pro
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    • Нет аватара Штехель
      26.01.2022:55:02

      да ты что правда? менеджмент и собственники походу не в курсах ))))

      #1185594
      • A. Tarasov A. Tarasov
        27.01.2007:51:07

        Ага, собственники покупают YNDX и не могут прочитать на сайте мосбиржи:

        Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Public Limited Liability Company Yandex N.V.), акции иностранного эмитента (YNDX)

        #1185619
    • Нет аватара Захарка
      26.01.2023:09:52

      А то, что штаб-квартира компании находится в Москве вы решили не упоминать?

      #1185596
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      26.01.2023:29:51

      Яндекс — голландская компания

      Вот Аркадий Волож удивится.

      Прекращайте заниматься ерундой. До добра это не доведёт.

      Да и не по теме сообщения.

      #1185597
    • Нет аватара brat_po_razumu
      27.01.2001:42:51

      Глупости.

      Яндекс — это РОССИЙСКАЯ компания, вот ее регистрация:

      Полное название организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯНДЕКС

      Адрес г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16

      ОКОПФ Общества с ограниченной ответственностью

      ИНН 7736207543

      ОГРН 1027700229193

      КПП 770401001

      ОКАТО 45286590000

      ОКПО 55187675

      ОКТМО 45383000000

      Компания Яндекс зарегистрирвана в России, работает в России, в ней работают российские граждане, налоги компания уплачивает в России.

      Но в данном случае даже не в этом суть. Запомни элементарнейшие основы экономики:

      Если некий продукт — кирпич ли, сковорода ли, штаны ли, программное ли обеспечение — не важно, любой продукт, произведен за границей и ввезен в Россию, то это — импортный продукт.

      Если же продукт — кирпич, сковорода, щтаны, программное обеспечение — СДЕЛАНЫ В РОССИИ, то они ну никак не являтся импортными.

      Это же несложно, выучить элементарные базовые определения. зачем же демонстрировать откровенную глупость, заявляя. что продукт, целиком и полностью произведенный в России, является-де — импортным? Ну — это же откровенная глупость!

      Отредактировано: brat_po_razumu~07:04 27.01.20
      #1185604
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