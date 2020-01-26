РЖД реализуют проекты импортозамещения в IT-сфере

ОАО «РЖД» реализует проекты импортозамещения в IT-сфере. Как сообщили в Главном вычислительном центре (ГВЦ), к сегодняшнему дню рабочие места на всей сети переведены на использование «Яндекс.Браузера» вместо применявшихся до этого браузеров различных производителей. Завершается перевод электронной почтовой системы компании с Microsoft Exchange Server на отечественные сервисы Communi-Gate Pro.

Работы на данном направлении ведутся в соответствии с распоряжением ОАО «Российские железные дороги» от 29 июня 2018 года «О реализации Плана мероприятий ОАО „РЖД“, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018 — 2024 годов». В соответствии с ним перевод на отечественную почтовую систему и «Яндекс.Браузер» должен быть завершён до конца 2019 года.

По данным Главного вычислительного центра, в IV квартале 2019 года должен был быть завершён финальный этап замены программного продукта Microsoft Exchange, обеспечивающего обработку и пересылку почтовых сообщений, ведение календарей с поддержкой мобильных устройств и веб-доступа, на ПО CommuniGate Pro, производства российской компании «СталкерСофт».

CommuniGate Pro позволяет организовать работу корпоративной электронной почты, IP-телефонии, календарей, передавать голосовые и видеоданные, открывает возможность создания на базе этих сервисов корпоративной коммуникационной платформы «Российских железных дорог».

Переход на отечественный софт начался в 2016 году с замены Microsoft Exchange 2003 на Communigate Pro на серверах железных дорог. Работы по переводу на ПО Communigate Pro сотрудников центрального аппарата ОАО «Российские железные дороги» начались в 2018 году. Замена программного обеспечения проводилась постепенно. Полностью переход завершится в нынешнем году.

Кроме того, в ходе выполнения плана в этом году произведена замена системы защиты от спам-рассылок японской компании TrendMicro на комплекс CommuniGate Pro и продукты от компании «Лаборатория Касперского».

АО «СталкерСофт» занимается установкой CommuniGate Pro с 1998 года. Производитель заявляет, что его программное обеспечение обеспечивает беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций. Среди пользователей CommuniGate Pro Государственная Дума Российской Федерации, Министерство внутренних дел РФ, холдинг «Вертолёты России».

С июня этого года коммуникационная платформа внедряется в пилотном режиме в Банке ВТБ.

В начале нынешнего года началась работа по установке специально настроенной с учётом потребностей ОАО «Российские железные дороги» версии «Яндекс.Браузер» на рабочие места сотрудников компании. В «железнодорожной» версии исключён голосовой помощник «Алиса», добавлены средства быстрого доступа к корпоративным приложениям.

Несмотря на то, что «Яндекс.Браузер» базируется на браузере с открытым исходным кодом Chromium, он, в отличие от Chromium, соответствует требованиям российских ГОСТов (ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-94, ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.10-2001) в части возможности использования TLS-соединений по российским криптографическим алгоритмам (протокол TLS позволяет создать защищённый канал с помощью кодирования всех передаваемых данных), а также не осуществляет отправку пользовательских данных компании-производителю.

На минувшей неделе на заседании возобновлённого после двухлетнего перерыва технического совета ГВЦ рассматривалась ещё одна важная задача, предусмотренная планом мероприятий ОАО «РЖД», направленных на преимущественное использование отечественного ПО: переход с аппаратной платформы мейнфрейм System z (мейнфрейм — универсальный высокопроизводительный сервер), зависимой от американской компании IBM, на платформу x86/x64, открытую для всех производителей программного обеспечения, включая российских. В настоящий момент готовится к утверждению план перевода инфосистем РЖД на платформу х86/х64 в 2020 — 2024 годах.

Первый заместитель директора Проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации — Центра цифровых технологий Андрей Козырев сообщил, что к 2024 году на х86/х64 должны быть переведены не менее 80% из 131 зависимой от IBM System z информационной системы. Уже разработаны критерии платформозависимости, проведено обследование инфосистем с оценкой их зависимости от платформы IBM, определяются оптимальные способы и очерёдность их перевода на открытую платформу.

Главный инженер ГВЦ Олег Радченко пояснил «Гудку», что импортозамещение в IT-сфере РЖД — это обеспечение безопасности государства в отрасли железнодорожных перевозок.