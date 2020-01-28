Северная верфь начала резку металла для пятого траулера Группы НОРЕБО

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На Северной верфи началась резка металла для строительства пятого серийного морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик траулера — АО «Альтернатива» (входит в Группу НОРЕБО). Судно необходимо передать заказчику в 2022 году.

АО «Альтернатива» основано в 1991 году в Карелии. Компания занимается добычей и переработкой рыбы в Северо-Западной Атлантике.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 для Группы НОРЕБО будет состоять из десяти судов. Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная современная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить замороженное в море филе и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО (в строительстве «Капитан Соколов», «Капитан Геллер», «Капитан Осташков» и «Капитан Брейхман») и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1», «Гандвик-2», «Гандвик-3» — для РК «Вирма»; «Марлин» — для ООО «Глобус»). Первое рыболовецкое судно, ярусолов «Гандвик-1», было спущено на воду 20 декабря 2019 года.

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Основные характеристики проекта 170701

Длина — 81,6 м

Ширина — 16 м

Скорость — 15 узлов

Водоизмещение — 5500 тонн

Мощность главного двигателя — 6,2 МВт

Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки

Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в