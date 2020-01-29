В Санкт-Петербурге спустили на воду тральщик «Яков Баляев»

Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.

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Тральщик был заложен 26.12.2017 г. и предназначен для Тихоокеанского флота.

Корабли проекта 12700 разработки конструкторского бюро «Алмаз» предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе с так называемыми умными морскими минами, которые они способны обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны этого проекта.

Эти тральщики имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии и обеспечивающий его более высокую прочность в сравнении со стальными корпусами, большую живучесть корабля при поиске мин. Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина — 61 м, ширина -10 м, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.