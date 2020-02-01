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Энергетика и ТЭК

Развитие солнечной энергетики в России с 2014 по 2019 год

Первые шаги в развитии солнечной энергетики в России были сделаны в 2014 году, когда была введена в эксплуатацию СЭС Кош-Агачская. Это был первый объект солнечной генерации в России мощностью 5 МВт. До 2014 года солнечная энергетика в стране была в зачаточном состоянии и не превышала 2-3МВт.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lQxSGXMlnEQ

Показатели значительно улучшились после учёта крымских СЭС. В 2014 году на 227,4 МВт, а в 2015 году, после введения в эксплуатацию СЭС «Владиславовка» и «Николаевка», ещё на 179,7 МВт.

Динамика мощности введенных в эксплуатацию объектов солнечной генерацииДинамика мощности введенных в эксплуатацию объектов солнечной генерации © Фото из открытых источников

До сих пор самой мощной СЭС в России является «Владиславовка», чья мощность составляет 110 МВт. Самой мощной СЭС в других регионах является «Старомарьевская», её мощность составляет 75 МВт, а в 2020 году, с вводом новой очереди, она будет увеличена до 100 МВт.

Численность крупных СЭС в 2019 году достигла 51 (более 1МВт).

Самые крупные СЭС по регионамСамые крупные СЭС по регионам © Фото из открытых источников

К концу 2019 года суммарная мощность солнечных электростанций России достигла 1.418 МВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,55%.

СЭС, альтернативная энергетика, Хевел
  • Human RS Human RS
    01.02.2010:50:52

    Великолепный итог развития солнечной энергетики в прошедшем десятилетии. Вынес на главную.

    Только поправка: название компании в тегах пишется не Хэвэл, а Хевел, это я исправил.

    К концу 2019 года суммарная мощность солнечных электростанций России достигла 1.418 МВт.

    Ого, думал пока у гигаватта только топчемся, а уже почти полтора гигаватта. Впрочем новые ветроэлектростанции наверняка за несколько лет догонят и перегонят СЭС.

    Отредактировано: Human RS~10:51 01.02.20
    #1186592
    • Seriomilander Seriomilander
      01.02.2011:00:00

      Благодарю за помощь!

      Планы на ближайшее будущее 5 ГВт к 2024 году. Из них на СЭС придется 1700 МВт, а ВЭС 3300 МВт. Думаю, что это считали без Крыма (407 МВт), а значит будет введено еще не менее 700 МВТ солнечной генерации.

      P.S. По ВЭС пока не готов назвать цифры…

      #1186596
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