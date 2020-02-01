Развитие солнечной энергетики в России с 2014 по 2019 год

Первые шаги в развитии солнечной энергетики в России были сделаны в 2014 году, когда была введена в эксплуатацию СЭС Кош-Агачская. Это был первый объект солнечной генерации в России мощностью 5 МВт. До 2014 года солнечная энергетика в стране была в зачаточном состоянии и не превышала 2-3МВт.

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Показатели значительно улучшились после учёта крымских СЭС. В 2014 году на 227,4 МВт, а в 2015 году, после введения в эксплуатацию СЭС «Владиславовка» и «Николаевка», ещё на 179,7 МВт.

Динамика мощности введенных в эксплуатацию объектов солнечной генерации © Фото из открытых источников

До сих пор самой мощной СЭС в России является «Владиславовка», чья мощность составляет 110 МВт. Самой мощной СЭС в других регионах является «Старомарьевская», её мощность составляет 75 МВт, а в 2020 году, с вводом новой очереди, она будет увеличена до 100 МВт.

Численность крупных СЭС в 2019 году достигла 51 (более 1МВт).

Самые крупные СЭС по регионам © Фото из открытых источников

К концу 2019 года суммарная мощность солнечных электростанций России достигла 1.418 МВт. А доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,55%.