Завод спецтехники с Урала выпустил новую передвижную мастерскую на шасси КАМАЗ

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В конце декабря 2019 года пресс-служба Уральского завода спецтехники сообщила о выпуске новой модели передвижной мастерской — опоровозе «Марс» на шасси Камаз 43118-3027-50 с дизельным восьмицилиндровым двигателем Камаз 740.705-300 (мощность 300 л.с.) и коробкой передач Камаз-154.

Новый опоровоз оснащен крано-манипуляторной установкой АНТ 22-4 с максимальной высотой подъема 13,63м и максимальной грузоподъемностью 7 тонн, на которую устанавливается двухместная люлька грузоподъемностью 250 кг или буровое оборудование с глубиной бурения до 3 м.

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

© uzst.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/hG0JAMpKz-o

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/NjzQYNHnGdo

Ранее компания наладила выпуск опоровозов-полуприцепов грузоподъемностью 22 тонны.

Также УЗСТ в настоящий момент выпускает 60 моделей передвижных мастерских с КМУ различной грузоподъемности на базе автомобилей Урал, ГАЗ и КАМАЗ.