Как производят высоковольтное электротехническое оборудование на заводе «ЗЭТО» в Великих Луках

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80 километров до границы с Белоруссией, 200 до Латвийской, город Великие Луки.

Великие Луки входит в число промышленных центров северо-запада России, играет знаковую роль в развитии национальной энергетики.

На территории Псковской области создан электротехнический промышленный кластер, в него в данный момент входят 19 предприятий. Великолукский Завод Электротехнического оборудования является якорным предприятием кластера, вокруг которого выстраиваются все кооперационные связи.

Объем выручки среди участников кластера по сравнению с начальным этапом 15 года вырос в один и семь десятых раза, количество рабочих мест увеличено на двадцать четыре процента, а количество высокопроизводительных рабочих мест на сорок семь процентов.

ЗАО «ЗЭТО» один из крупнейших в России разработчиков и производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.

В сентябре 2019-го Великолукский завод электротехнического оборудования отметил свое шестидесятилетие. В этом выпуске рассказывается об истории промышленного гиганта, строительстве Технопарка на его площадке, а также о нюансах производства элегазового оборудования и о людях, работающих на предприятии.

Гость программы: Денис Мунштуков Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО»