Как производят высоковольтное электротехническое оборудование на заводе «ЗЭТО» в Великих Луках
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MOOtgNMBra4
80 километров до границы с Белоруссией, 200 до Латвийской, город Великие Луки.
Великие Луки входит в число промышленных центров северо-запада России, играет знаковую роль в развитии национальной энергетики.
На территории Псковской области создан электротехнический промышленный кластер, в него в данный момент входят 19 предприятий. Великолукский Завод Электротехнического оборудования является якорным предприятием кластера, вокруг которого выстраиваются все кооперационные связи.
Объем выручки среди участников кластера по сравнению с начальным этапом 15 года вырос в один и семь десятых раза, количество рабочих мест увеличено на двадцать четыре процента, а количество высокопроизводительных рабочих мест на сорок семь процентов.
ЗАО «ЗЭТО» один из крупнейших в России разработчиков и производителей электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.
В сентябре 2019-го Великолукский завод электротехнического оборудования отметил свое шестидесятилетие. В этом выпуске рассказывается об истории промышленного гиганта, строительстве Технопарка на его площадке, а также о нюансах производства элегазового оборудования и о людях, работающих на предприятии.
Гость программы: Денис Мунштуков Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО»