В Латвию поставлены 8 трамваев модели Сity Star «Тверского вагоностроительного завода»

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31 января 2019 года новые трамваи City Star совместного производства Тверского вагоностроительного завода / ПК «Транспортные системы» вышли на линию второго маршрута в Даугавпилсе.

Конкурс на закупку трамваев в 2017 году выиграло литовское предприятие Railvec, которое предложило трамваи Тверского вагоностроительного завода по цене 511 тысяч евро за машину (общая стоимость заказа превысила 4 млн евро), победив компанию SIA Virtus SV, предложившую белорусские трамваи производства завода «Белкоммунмаш» по цене 260 тысяч евро за штуку.

Решение о закупке трамваев российского производства было принято городской думой Даугавпилса в апреле 2018 года, не смотря на выступления МИД и Полиции безопасности Латвии против закупки трамваев производства «Трансмашхолдинг».

Первый трамвай City Star прибыл в Даугавпилс в середине июля 2019 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IuxNxHsLw_c

Пассажировместимость Сity star — 119/170; длина вагона -16500 мм;ширина — 2500 мм; масса — 22 тонны; конструкционная скорость — 75 км/ч; разгон до 40 км/ч; количество мест для сидения — 33.

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© i.jauns.lv

© i.jauns.lv

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