Создан первый в России портативный прибор контроля искусственной вентиляции легких

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Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Медплант» разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких.

Портативный монитор CO2 «КапноТест» имеет функциональные и масса-габаритные характеристики, которые позволяют успешно использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой медицинской помощи. Прибор быстро приводится в рабочее состояние, автономный режим его работы составляет до шести часов. Он имеет развитую систему настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие получено в конце прошлого года. Первая серийная поставка состоится в марте 2020 года.

Столичная компания «Медплант» активно разрабатывает решения, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в других странах. Их инновационные продукты — это импортозамещение в действии. Продукция предприятия позволяет заменить иностранные аналоги.

«Медплант» — московский разработчик и производитель широкой линейки современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Всего компания имеет 31 зарегистрированное медицинское изделие и 14 патентов на изобретения. Продукцией «Медпланта» оснащены более 20 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и стран ближайшего зарубежья. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ.