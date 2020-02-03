Создан первый в России портативный прибор контроля искусственной вентиляции легких
Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Медплант» разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких.
Портативный монитор CO2 «КапноТест» имеет функциональные и масса-габаритные характеристики, которые позволяют успешно использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой медицинской помощи. Прибор быстро приводится в рабочее состояние, автономный режим его работы составляет до шести часов. Он имеет развитую систему настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие получено в конце прошлого года. Первая серийная поставка состоится в марте 2020 года.
Столичная компания «Медплант» активно разрабатывает решения, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в других странах. Их инновационные продукты — это импортозамещение в действии. Продукция предприятия позволяет заменить иностранные аналоги.
«Медплант» — московский разработчик и производитель широкой линейки современных портативных инновационных импортозамещающих медицинских изделий. Всего компания имеет 31 зарегистрированное медицинское изделие и 14 патентов на изобретения. Продукцией «Медпланта» оснащены более 20 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и стран ближайшего зарубежья. Приборы компании также широко используются во многих лечебных учреждениях, в службах МЧС, Росгвардии, медицине катастроф и в Вооруженных силах РФ.
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