В Пермском крае парень спас бабушку, которая упала с моста в реку

17-летний студент сельскохозяйственного колледжа Никита Султанов вытащил из воды 70-летнюю Елену Кузьминичну Горбунову. Женщина поскользнулась на шатком мосту и слетела вниз через ненадежные перила.

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Это случилось в декабре прошлого года. Пожилая женщина, как обычно, переходила реку по подвесному мосту, который был плохо почищен — в ледяной корке и наледи. Проскользнув между перил, Елена Кузьминична упала в воду, сломала ногу. Бурное течение понесло пенсионерку, не давая ей ухватиться за камни или кусты.

В воде она пробыла около получаса! Ухватилась за льдину и «плавала» при -17, зовя на помощь.

Никита живёт неподалёку от моста. Он как раз шёл домой и увидел у моста толпу людей: несколько человек стояли на берегу, не решаясь или не зная, как помочь бабушке. У одного из очевидцев оказались при себе рыбацкие сапоги. В них-то Никита и стал медленно двигаться по реке навстречу тонущей.

«В тот момент я не думал о страхе — я думал, как бы помочь этой женщине, как бы донести ее до берега. Приходилось делать очень маленькие шажочки, чтобы меня не снесло течением», — рассказывает Никита Султанов.

Эта история, как и многие другие, рассказанные нашим проектом «Подвиги», могла остаться никому не известной. Но родственники спасённой женщины решили найти и отблагодарить Никиту.

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Благодарственное письмо пришло в колледж, где учится парень. Так студенты и преподаватели узнали, что герой живёт и учится рядом с ними.

Кроме того, руководство МЧС по Кунгурскому району направило ходатайство в администрацию города о награждении Никиты медалью второй степени за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении человека, и за исполнение гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Никита героем себя, конечно, не считает. С детства хотел быть полицейским, чтобы помогать людям. Считает, что в спасении бабушки ему помог спорт — он кандидат в мастера спорта по дзюдо.