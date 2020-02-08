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Экспорт

Нигерия получила первый модернизированный вертолет Ми-171Е

 © dambiev.livejournal.com

6 февраля 2020 года в Абудже прошла торжественная церемония принятия на вооружение ВВС этой африканской страны модернизированного вертолета Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода.

Вертолет получил новый несущий рулевой винт из полимерных материалов, автомат перекоса, а также двигатель российского производства ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления типа FADEC. Кроме того, машина имеет модифицированный стабилизатор и килевую балку. Как зявлял журналистам 12 сентября 2014 года руководитель объединенной делегации госкорпорации «Ростехнологии» на оборонной выставке ADEX-2014 в Баку, заместитель главы ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, Россия заключила с Нигерией крупный контракт на поставку вертолетов.

Всего в рамках данного контракта предусматривалась поставка 12 вертолетов Ми-171. Кроме того, продолжается выполнение контракта на поставку партии боевых вертолетов Ми-35М в Нигерию (всего 12 машин, поставлено 4 единицы на начало прошлого года).

В ходе церемонии представители командования военно-воздушных сил Нигерии заявили о том, что в ближайшее время ожидается поставка из России еще одного вертолета Ми-171Е, трех истребителей JF-17 Block 2 из Пакистана и 12 легких боевых самолетов А-29 «Супер Тукано» из США

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com

 © dambiev.livejournal.com
Источник: https://dambiev.livejournal.com/1823129.html

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Нигерия, УУАЗ, Ми-8
  • Нет аватара dimKC
    08.02.2017:08:53

    2-й абзац:…Вертолет получил новый несущий рулевой винт из полимерных материалов

    #1187851
    • Нет аватара Юрген
      08.02.2017:35:21

      Так в первоисточнике, как правильно, я не в курсе    

      #1187853
    • Нет аватара Захарка
      08.02.2019:13:52

      Не обращайте внимания — журналист изнасиловал сам себя

      #1187861
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