Нигерия получила первый модернизированный вертолет Ми-171Е

© dambiev.livejournal.com

6 февраля 2020 года в Абудже прошла торжественная церемония принятия на вооружение ВВС этой африканской страны модернизированного вертолета Ми-171Е производства Улан-Удэнского авиационного завода.

Вертолет получил новый несущий рулевой винт из полимерных материалов, автомат перекоса, а также двигатель российского производства ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления типа FADEC. Кроме того, машина имеет модифицированный стабилизатор и килевую балку. Как зявлял журналистам 12 сентября 2014 года руководитель объединенной делегации госкорпорации «Ростехнологии» на оборонной выставке ADEX-2014 в Баку, заместитель главы ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, Россия заключила с Нигерией крупный контракт на поставку вертолетов.

Всего в рамках данного контракта предусматривалась поставка 12 вертолетов Ми-171. Кроме того, продолжается выполнение контракта на поставку партии боевых вертолетов Ми-35М в Нигерию (всего 12 машин, поставлено 4 единицы на начало прошлого года).

В ходе церемонии представители командования военно-воздушных сил Нигерии заявили о том, что в ближайшее время ожидается поставка из России еще одного вертолета Ми-171Е, трех истребителей JF-17 Block 2 из Пакистана и 12 легких боевых самолетов А-29 «Супер Тукано» из США

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com

© dambiev.livejournal.com