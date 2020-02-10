В Башкирии открылась сельская школа с детским садом
В деревне Тупаково Абзелиловского района состоялось открытие новой школы с детским садом. Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Демография».
Объект построен с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Образовательное учреждение отвечает всем современным требованиям. Проектная вместимость школы — 120 мест, детского сада — 60 мест. Что касается кадрового состава образовательного учреждения, то обучать детей будут 14 педагогов и 7 работников школы, а также 9 работников детского сада.
Строительство объекта, приуроченное к программе «100 объектов к 100-летию Башкортостана», началось в 2018 году. Школа является филиалом МБОУ СОШ деревни Таштимерово МР Абзелиловский район и имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по программам начального общего, основного общего образования.
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