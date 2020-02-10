В НПО «Центротех» введена в работу установка по производству металлических порошков

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В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск Свердловской области) запущена опытно-промышленная установка газового распыления металлических сплавов.

Оборудование позволяет распылять и получать широкий спектр металлических порошков: алюминиевые сплавы, нержавеющие и высоколегированные стали — материалы для металлических 3D-принтеров (в том числе производства «Русатом — Аддитивные технологии») и для порошковой металлургии в целом.

Максимальная производительность установки составляет 20 тонн порошка в год. Форма частиц — сферическая, содержание кислорода — не более 0,1%, размер гранул варьируется от 10 до 100 мкм.

Принцип действия установки состоит в распылении расплава жидкого металла струей газа (т.н. «газовое распыление»). Расплавление металла происходит в металлургической индукционной печи, а собственно распыление — в специальной камере, где капли кристаллизуются в гранулы-шарики. Далее они транспортируются по металлопроводу и отдают излишки тепла, затем попадают в сборник порошка, откуда пересыпаются в специальный приемник — кюбель.

Сейчас на установке проводится отработка технологии получения порошков из нержавеющей стали. Ранее на установке-прототипе технология была отработана и принята за базовую для масштабирования до уровня опытно-промышленной установки. Запуск в промышленную эксплуатацию планируется во второй половине 2020 года.