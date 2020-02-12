Компания «Газпром нефтехим Салават» отправила первый контейнерный поезд в Финляндию

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Впервые продукция компании «Газпром нефтехим Салават» отправлена ускоренным контейнерным поездом со станции «Салават» до станции «Бусловская».

Компания и раньше поставляла свою продукцию в данном направлении группами вагонов. Впервые отправлен ускоренный контейнерный поезд из 57 платформ.

Отправление организованных контейнерных поездов в 1,5−2 раза сокращает время доставки отправляемых грузов, чем сборными грузовыми составами.

Поезд идет от станции отправления до станции назначения без расформирования, за счет чего достигается не только высокая скорость, но и сохранность грузов. Кроме того, контейнерные поезда следуют строго по расписанию, что повышает надежность поставки продукции точно в срок.

Проект бы реализован совместно с филиалом на Куйбышевской железной дороге — транспортной компанией «ТрансКонтейнер».

Учитывая объемы выпускаемой продукции в ООО «Газпром нефтехим Салават» было приятно создать такой транспортный продукт с этой компанией, — сказал Алексей Булытов.Использование контейнерных поездов дает хороший синергетический эффект. Для салаватской нефтехимической компании — это скорость и удешевление поставки выпускаемой продукции, для железной дороги — снижение нагрузки на инфраструктуру и для нас, оператора оборудования — оптимизацию эксплуатации своего оборудования.

Директор филиала Алексей Булытов отметил, что это важное событие для компании. Он поблагодарил руководство ООО" Газпром нефтехим Салават" за сотрудничество и поддержку в организации такого вида ускоренных перевозок.