Экспортные результаты ТЭК России в 2019 году: рекорды по нефти, газу, углю

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Несмотря на обострение конкуренции на мировом рынке в условиях стагнирующего спроса и прямое противодействие ряда стран, топливно-энергетический комплекс России продолжает показывать положительную экспортную динамику. Прошедший год опять ознаменовался рекордами в 3 из 4 ключевых секторов: нефть, газ, уголь. Рассмотрим экспортные результаты крупнейшей отрасли российской экономики подробнее.

Нефть

Экспорт нефти из России в 2019 г. составил 267,5 млн т, увеличившись на 2,7% или 6,9 млн т к 2018 г. Это новый исторический максимум (второй год подряд); для сравнения, наибольший показатель СССР — 144 млн т в 1988 г.

В чистом виде в 2019 г. на экспорт ушло около 48% добытой нефти, что стало максимальным показателем за последние 8 лет (на пике в 2004 г. он превышал 56%). При рассмотрении суммарно нефти и нефтепродуктов экспортная ориентация составляет почти 76%, на таком уровне она находится с середины 2000-х гг. (максимум 2015 г. равен 78,3%).

Основными направлениями поставок нефти были Китай (69,6 млн т, +2,7 млн т к 2018 г.), Нидерланды (46,2 млн т, +4 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны ЕС, прежде всего Германию), Германия (18,9 млн т, -4,6 млн т), Белоруссия (18 млн т, -0,2 млн т), Республика Корея (15,3 млн т, без изменений, 1/3 фактически идёт в другие страны АТР), Италия (14,6 млн т, +1,5 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны), Польша (13,3 млн т, -4,4 млн т), Финляндия (9,9 млн т, -0,3 млн т) и Турция (8,2 млн т, +6 млн т).

В мире Россия прочно занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт составляет примерно 350 млн т, у «догоняющих» Канады и Ирака — примерно 200 млн т.

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Нефтепродукты

Экспорт нефтепродуктов (в стандартном понимании — позиция ТНВЭД 2710) в 2019 г. составил 142,8 млн т, снизившись на 5% или 7,5 млн т к 2018 г. Это минимальный показатель с 2013 г. (максимум 2015 г. — 171,7 млн т), но существенно больше, чем в предшествовавшие годы.

Часть нефтепродуктов, такие как битумы, кокс, воски, бензол и схожая «ароматика» и т. д. , классифицируются во внешнеторговой статистике отдельно от основной массы. В последние годы их вывоз резко вырос: отчасти благодаря развитию вторичной переработки (поставки нефтяного кокса, никогда не превышавшие 150 тыс. т, с 2017 г. составляют 1-1,3 млн т), но в первую очередь вследствие манипуляций некоторых поставщиков для обхода пошлин (особенно это относится к позиции ТНВЭД 270799 — «прочим продуктам переработки топлива, преимущественно ароматическим»).

Добавление указанных товаров даёт показатель экспорта всех нефтепродуктов в 2019 г. 157,9 млн т, что на 2,1% или 3,4 млн т меньше, чем в 2018 г. Это соответствует среднему уровню последних лет, но значительно уступает пику 2015 г. (174,3 млн т). Для сравнения: экспорт СССР в рассматриваемой группировке на пике 1988 г. составил около 62 млн т.

На экспорт последние несколько лет отправляется примерно 55% выпускаемых в России нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов (всех) в 2019 г. номинально был направлен в первую очередь в Нидерланды (29,5 млн т, +1,6 млн т к 2018 г.), США (12,1 млн т, +3,9 млн т), Мальту (9,3 млн т, -1,8 млн т), Турцию (8 млн т, -2 млн т), Китай (7,9 млн т, +0,9 млн т), Германию (5,7 млн т, -0,6 млн т), Латвию (5,6 млн т, +1 млн т), Республику Корею (5,2 млн т, -0,4 млн т), Сингапур (5,1 млн т, -0,1 млн т) и Данию (4,8 млн т, -0,5 млн т). Фактически главным импортёром российских нефтепродуктов много лет выступают США (более 20 млн т), другие ведущие — Сингапур, Германия (по 10-12 млн т), Турция, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Бельгия, Франция, Великобритания (по 5-8 млн т).

В мире по совокупному экспорту нефтепродуктов Россия в 2010-е гг. находится на втором месте, уступая только США (195 млн т в 2019 г.), хотя в 2000-е гг. была на прочном первом месте; занимающие третье место Нидерланды экспортируют примерно 100 млн т, однако значительную часть составляет реэкспорт.

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Газ

Суммарный экспорт природного газа из России в 2019 г. составил 259,4 млрд куб. м, увеличившись на 6,8% или 16,4 млрд куб. м к 2018 г. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум; для сравнения, пиковый показатель СССР — 109 млрд куб. м в 1990 г. Рост экспорта отмечается пятый год подряд, причём величина прироста уступила только рекорду 2013 г. (20,7 млрд куб. м).

На экспорт в 2019 г. было направлено 35% добытого газа, этот показатель соответствует верхней границе интервала, в котором экспортная квота находится всю современную историю России.

Экспорт природного газа по трубопроводам в 2019 г. составил 219,9 млрд куб. м, снизившись на 0,3% или 0,6 млрд куб. м к абсолютному рекорду 2018 г. Поставки были направлены в основном в Германию (54,7 млрд куб. м, -1,2 млрд куб. м к 2018 г.), Белоруссию (20,3 млрд куб. м, -0,1 млрд куб. м), Австрию (16,7 млрд куб. м, +6,1 млрд куб. м, большая часть уходит в другие страны), Турцию (15,1 млрд куб. м, -8,9 млрд куб. м), Италию (14,3 млрд куб. м, -3,9 млрд куб. м), Францию (13,8 млрд куб. м, +0,8 млрд куб. м), Казахстан (12,8 млрд куб. м, +1,5 млрд куб. м), Нидерланды (10,2 млрд куб. м, +4 млрд куб. м) и Великобританию (9,9 млрд куб. м, -4,3 млрд куб. м, реально туда идёт небольшая часть).

Экспорт сжиженного природного газа в 2019 г. достиг очередного рекорда в 29 млн т, увеличившись на 76% или 12,54 млн т к 2018 г.; в объёмном выражении это 39,4 млрд куб. м (по стандартным коэффициентам пересчёта). Поставки были направлен в основном в Норвегию (9,44 млн т, в 2018 г. не было, всё — на перевалку), Японию (6,15 млн т, -1,69 млн т), Францию (2,49 млн т, +1,37 млн т), Республику Корею (2,16 млн т, +0,01 млн т), Китай (1,79 млн т, +1,1 млн т), Нидерланды (1,73 млн т, +0,69 млн т, скорее всего, на перевалку) и Тайвань (1,64 млн т, -1,09 млн т).

В мире по общему экспорту газа Россия занимает безусловное первое место, опережая главных конкурентов — Катар, Норвегию и США — как минимум вдвое (их экспорт в 2019 г. составил по 115-125 млрд куб. м). По экспорту СПГ Россия поднялась на четвёртое место, уступая только Катару, Австралии (по 100-105 млрд куб. м в 2019 г.) и США (50 млрд куб. м).

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Уголь

Экспорт угля в 2019 г. составил 217,5 млн т, увеличившись на 3,4% или 7,2 млн т к 2018 г. Восьмой год подряд обновляется исторический максимум! Из общего объёма 12,8 млн т составил бурый уголь, вывоз которого ещё в начале 2010-х гг. не превышал 1 млн т, поставки коксующегося угля составили 24,6 млн т. Для сравнения: рекорд СССР — 39,4 млн т каменного угля в 1988 г., бурого или не было, или было немного.

Экспортная квота в угольной промышленности показывает устойчивую тенденцию к росту: в 2019 г. она составила 49,5% против 36% в 2010 г. и 17% в 2000 г.

Экспорт угля в 2019 г. был направлен в основном в Китай (32,8 млн т, +5,2 млн т к 2018 г.), Республику Корею (28,3 млн т, -0,9 млн т), Германию (21,3 млн т, +7,5 млн т), Японию (20,2 млн т, +1,9 млн т), Нидерланды (13,8 млн т, +1,8 млн т, в существенной мере для реэкспорта), Польшу (10,9 млн т, -2,4 млн т), Турцию (9,4 млн т, -2,4 млн т), Тайвань (8,5 млн т, -0,8 млн т) и Индию (8 млн т, +3,5 млн т).

В мире Россия занимает прочное третье место по экспорту угля. Лидируют попеременно Индонезия и Австралия — в 2019 г. у них было 460 и 390 млн т соответственно; у находящихся позади США, ЮАР и Колумбии — по 70-85 млн т.

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Второстепенные товары

Нефть, нефтепродукты, газ и уголь формируют почти 99% экспорта продукции ТЭК в стоимостном выражении. По второстепенным товарам в 2019 г. получились следующие результаты:

экспорт сжиженных углеводородных газов составил 4,44 млн т, снизившись на 10% или 0,5 млн т к 2018 г. Это четвёртый результат в истории;

составил 4,44 млн т, снизившись на 10% или 0,5 млн т к 2018 г. Это четвёртый результат в истории; экспорт электроэнергии составил 20 млрд кВт*ч, увеличившись на 12,8% или 2,27 млрд кВт*ч. Это максимальный показатель с 2012 г.;

составил 20 млрд кВт*ч, увеличившись на 12,8% или 2,27 млрд кВт*ч. Это максимальный показатель с 2012 г.; экспорт угольного кокса составил 2795 тыс. т, увеличившись на 2,1% или 56 тыс. т к 2018 г. С 2009 г. более высоким был только экспорт в 2017 г.;

составил 2795 тыс. т, увеличившись на 2,1% или 56 тыс. т к 2018 г. С 2009 г. более высоким был только экспорт в 2017 г.; экспорт торфа составил 230 тыс. т, увеличившись на 46% или 73 тыс. т к 2018 г. Это новый исторический максимум, в 2013 г. поставки равнялись только 50 тыс. т.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, зарубежной внешнеторговой статистики и отраслевых справочников.