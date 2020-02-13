В Татарстане открылся новый спорткомплекс
Спортивный комплекс открыт в селе Пестрецы в рамках республиканской программы по строительству спортивных универсальных залов.
— В комплексе есть возможность заниматься баскетболом, волейболом, национальной борьбой и другое. На первом этаже расположился спортивный и тренажерный залы, на втором этаже — зал для занятий боксом и борьбой. Комплекс оснащён комфортными раздевалками и со всей необходимой мебелью. Сформирован тренерский штаб, — рассказал заведующий спорткомплексом Фархад Файзуллин.
За последние семь лет в Пестречинском районе открылось девять новых универсальных спортивных площадок. В 2018 году — плавательный бассейн «Сула», в этом году начала функционировать лыжная база,
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