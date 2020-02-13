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Авиация

«Технодинамика» успешно завершила испытания системы генерирования для новейшей авиатехники

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Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех успешно завершил межведомственные испытания новейшей системы генерирования электроэнергии для самолетов Ил-112 В и Ил-114-300, а также средних вертолетов. Это первая в российском авиастроении система генерирования, построенная на принципах цифрового управления, позволяющих повысить ее производительность.

В ходе межведомственных испытаний, проходивших на Уфимском агрегатном производственном предприятии, проверялись функциональность системы и ее устойчивость к внешним воздействиям. В результате испытаний комиссия установила практически полное соответствие характеристик агрегатов системы требованиям технического задания.

Система генерирования СГ-112-115 состоит из синхронного генератора переменной частоты ГСР-40НЧ и блока регулирования, защиты и управления. Генератор ГСР-40НЧ специально разработан для установки на двигатели типа ТВ7-117 и ТВ3-117, что делает возможным внедрение новой системы генерирования в конструкцию новейших самолетов Ил-112 В, Ил-114-300, а также вертолетов типа Ми-8/17/171 и Ми-38.

Применение цифрового управления позволило существенно расширить диапазон рабочих частот вращения генератора: номинальная мощность выдается при оборотах двигателя 6600 об/мин, тогда как используемые сегодня в российском авиастроении аналоговые системы работают только после 7600 об/мин."Агрегаты системы генерирования, разработанной в холдинге «Технодинамика», ранее показали высокие характеристики при выполнении первого полета самолета Ил-112 В, которые были успешно подтверждены квалификационными испытаниями, включая такие испытания как механические вибрации, климатические воздействия и другие, в соответствии с требованиями отечественной системы стандартов, — заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. — При этом, хочу отметить, что нам удалось решить одну из основных задач при разработке любой авиатехники — снизить вес. В отличие от ряда региональных лайнеров зарубежной разработки, в которых применяется система с приводом постоянной частоты вращения, наш генератор за счет отсутствия привода существенно легче". Следующим шагом после межведомственных испытаний станут испытания в составе самолета Ил-112 В.
Источник: http://www.technodinamika.ru/news/t...aniya-dlya-noveyshey-aviatekhniki-/

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  • Нет аватара alex_uns
    13.02.2018:29:50

       

    #1188604
  • DKerr DKerr
    13.02.2019:04:01

    Новость отличная    

    Только вот что еще интересно

    Это первая в российском авиастроении система генерирования, построенная на принципах цифрового управления, позволяющих повысить ее производительность.

    А для МС-21 и русифицированного SSJ когда?    

    #1188610
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