В Подмосковье открыт новый логистический комплекс

© abireg.ru

Итальянская компания «Иналка» открыла в Одинцовском городском округе логистический комплекс за 1,75 млрд. рублей.

Логистический комплекс «Иналки» рассчитан на 33 тыс. палето-мест. Здесь компания будет хранить продукты для рынка общественного питания.

Внутреннее пространство комплекса разделено на три температурные зоны для хранения и обработки продуктов с автоматической системой управления складскими операциями. Обслуживать комплекс будет штат из 50 работников.

Строительство комплекса «Иналки» заняло полтора года.

В Московской области итальянская «Иналка» работает уже 15 лет под брендом «Марр Руссия». Компания занимается дистрибуцией, производством и поставкой мясных полуфабрикатов для ресторанов. В начале 2010-го «Марр Руссия» запустила в Одинцовском городском округе завод по производству котлет для гамбургеров. Размер инвестиций в этот проект оценивался в 100 млн евро, на заводе трудоустроены порядка 500 человек.