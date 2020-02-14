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Авиация

Взлетел очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС — первый для ВМФ РФ

 © uacrussia.ru

14 февраля 2020 г. с заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС. Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

 © cdn.aviaforum.ru
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...postroennyy-pao-tantk-im-g-m-beriev

Бе-200, ВМФ
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