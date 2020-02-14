Казанский вертолетный завод: 80 лет достижений

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ПАО «Казанский вертолетный завод» — всемирно известный производитель вертолетов семейства Ми-8/17. За 80-летнюю историю предприятие выпустило более 12 тысяч вертолетов. Изготовленные здесь вертолеты суммарно налетали более 50 миллионов часов более чем в ста странах мира. Мы посетили производство и пообщались с его сотрудниками, чтобы узнать о текущем положении дел и перспективах.

80 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ

«Авиационная история КВЗ исчисляется с 1940 года, когда обозный завод № 169 передали в систему авиационной промышленности СССР. В том же году 4 сентября Приказом наркомата авиапрома был создан завод № 387 в Ленинграде, который эвакуировали в Казань и объединили с казанским обозным заводом. Поэтому принято считать, что именно с 4 сентября 1940 года и началась история КВЗ», — рассказывает Валерий Юрьевич Соломахин, заведующий музеем Трудовой Славы завода.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Предприятие тут же встало на службу фронту. Уже к 1945 году здесь производили в 3,5 раза больше боевых самолетов, чем в начале десятилетия: 350 штук в месяц вместо 100. На КВЗ собирали каждый десятый боевой самолет, выпущенный в те годы в СССР. Всего предприятие изготовило для фронта около 11 тыс. бипланов По-2, за что коллектив завода в 1945 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Активно включившись в послевоенное восстановление народного хозяйства, предприятие за 1947-1951 годы выпустило более 9 тысяч первых в стране самоходных комбайнов С-4. В 1951 году на КВЗ стартовало первое в стране серийное производство винтокрылой техники — а именно, вертолетов Ми-1. Ми-4, производившийся на заводе с 1954 года, стал первым отечественным вертолетом, поставляемым на экспорт. В 1965 году предприятие приступило к изготовлению Ми-8 — самого массового и популярного из всех вертолетов семейства «Ми».

В 1966 году завод № 387 переименован в Казанский вертолетный завод. В 1973 году здесь освоили производство вертолета-амфибии Ми-14, который широко использовался в морской авиации. Достижения трудового коллектива были отмечены орденом Октябрьской Революции (1970 г.) и Международной премией «Золотой Меркурий» (1980 г.).

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Завод достойно пережил непростые для авиационной промышленности и страны в целом 90-е годы. КВЗ был преобразован в открытое акционерное общество и получил право выхода на международный рынок, что позволило начать перевооружение производства и внедрять новые технологии обработки материалов и сборки агрегатов сложной геометрии.

В 1993 году предприятие начинает разработку «Ансата» — первого вертолета, спроектированного и созданного у нас в стране в постсоветский период. В 1997 КВЗ получает официальный сертификат от Авиационного Регистра МАК, позволяющий производить разработку вертолетов. Тогда же был создан первый прототип «Ансата» с электродистанционной системой, в 1999 году совершивший первый полет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2007 году КВЗ вошел в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». С 2019 года на КВЗ началось серийное производство транспортно-пассажирских вертолетов Ми-38 — были сданы два первых серийных вертолета Ми-38Т по заказу Минобороны России и изготовлен первый серийный Ми-38 с салоном повышенной комфортности.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сегодня КВЗ уделяет значительное внимание проектированию новых моделей летательных аппаратов. В связи с этим на предприятии организован выпуск собственных комплектующих. Например, было освоено производство сотового заполнителя из полимерной бумаги типа «НОМЕКС», обладающих высокими эксплуатационными качествами. Это позволяет удовлетворить как потребности лопастного производства, так и потребности при изготовлении новых конструкций с применением легкого и прочного заполнителя на вертолетах Ми-38, «Ансат» и модификациях вертолета Ми-17.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Кроме того, организованы специализированные участки по изготовлению конструкций из композиционных материалов, включая участки механической обработки. Организовано производство автоклавного формования с автоклавом большого диаметра, что дало возможность качественного изготовления композиционных конструкций на уровне международных требований сертификации авиационного производства.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

По плану технического перевооружения предприятия продолжается его оснащение новейшим высокопроизводительным оборудованием, внедряются унифицированные процессы и процедуры. Развитие производственной базы направлено на сокращение издержек и снижение себестоимости изделий, наращивание объемов выпускаемой продукции. При этом ставится задача повышения качества и надежности производимых вертолетов, расширения экспортного потенциала.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Научно-исследовательская деятельность предприятия ориентирована на повышение экономической эффективности производства и его технического уровня. Ежегодно в рационализаторской и изобретательской работе принимают участие до 200 человек. Из 300 поданных ими предложений внедряются в производство около 250 рацпредложений и 30 патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕХУ

Заместитель главного инженера по развитию технологий и производству оснастки

Вячеслав Лазуткин провел для нас экскурсию по корпусам агрегатно-сборочного производства, в которых под одной крышей размещены цехи: фюзеляжно-сборочный, окончательной сборки и малярно-отделочный. «Этот корпус уникальный. Здесь под одной крышей параллельно собирается три различных типа вертолетов: вертолет легкого класса „Ансат“, вертолет среднего класса Ми-8 и более тяжелого класса Ми-38», — отметил Лазуткин.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Вертолет Ми-38 вобрал в себя лучшее, что было достигнуто при создании и эксплуатации вертолетов марки «Ми». Вместе с тем это новый, инновационный продукт. Спроектированный по выверенной одновинтовой схеме, в соответствии с международными стандартами, вертолет оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали — из стали, титана и композитных материалов. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117 В отечественного производства. Двигатели оборудуются пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой. Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума. Втулки винтов не имеют узлов, требующих смазки, и допускают обслуживание по состоянию. Ми-38 обладает прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем. Современное бортовое оборудование вертолета имеет интегрированную архитектуру.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Средний многоцелевой вертолет семейства Ми-8/17 сегодня прошел глубокую модернизацию. Проверенный в эксплуатации вертолет отличается надежностью и неприхотливостью. Машина приспособлена к работе в любых климатических условиях. Большая грузовая кабина, удобство погрузки-выгрузки, простота обслуживания и универсальность делают вертолет незаменимым. Высокий уровень безопасности, огромный потенциал конструкции, широкий спектр модификаций и дополнительного оборудования позволяют удовлетворять высочайшие требования заказчиков.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Легкий многоцелевой Ансат — вертолет нового поколения, спроектирован конструкторским бюро КВЗ по результатам интенсивного анализа требований рынка. Изначально при конструировании были заложены принципы технико-экономической целесообразности. Ансат обладает оптимальным соотношением эффективности и стоимости, отвечая самым современным требованиям безопасности. На вертолете установлены два двигателя с цифровой системой управления, с большим запасом мощности и возможностью продолжения взлета при одном отказавшем двигателе. Вертолет Ансат построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. В нем сбалансировано сочетаются традиционные и новаторски технически решения.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

При строительстве фюзеляжно-сборочного цеха были реализованы новые решения. Потолок имеет эффективные шумопоглощающие панели, которые не дают распространяться шуму от пневматического инструмента. У пола беспрецедентная толщина в 170 мм — по расчетам он способен выдержать двойную нагрузку, создаваемую самым крупным из стапелей, что позволяет при необходимости произвести быструю трансформацию цеха с учетом загрузки производственных линий. Пневматическая система имеет осушители и возможность подачи воздуха со специальным маслом для работы пневматического инструмента пониженной вибрации.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В фюзеляжно-сборочном цехе процессы сборки выстроены по принципу конвейерной линии. Изготовление фюзеляжа начинается с участков детальной сборки, далее подсборки поступают на участки сборки агрегатов, уже собранные агрегаты закладываются в стапель общей сборки фюзеляжа, далее следуют участки внестапельной сборки, где производится стыковка носовой и средней части фюзеляжа, установка шасси, капотов, люков, навеска створок или аппарели. После сборки фюзеляж проходит контроль службы качества предприятия и независимой инспекции в лице военного представительства. После сдачи в конце технологической цепочки выполняется проверка фюзеляжа на влагозащищенность в дождевальной камере, где создаётся имитация дождя и на каждое изделие проливается по 9 кубических метров воды. Перед передачей в цех окончательной сборки внутренняя поверхность будущего вертолета окрашивается.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Цех окончательной сборки разделен на «большую» и «малую» серии. На «большой» производится изготовление самых востребованных в своём классе транспортных вертолетов семейства Ми-8. Также на этой половине размещены участки сборки жгутов, пультов и панелей, дополнительного оборудования, верстачной сборки агрегатов. На «малой» — собираются вертолеты Ансат, Ми-38 и Ми-8 в варианте «Салон», а также дооборудование и ремонт вертолетов. Собранные на участках агрегаты, такие как главный редуктор, двигатели, топливные баки, хвостовая балка устанавливаются на фюзеляж. Одновременно с этим происходит монтаж жгутов, навеска пультов, панелей и установка всех систем вертолета. Технологический процесс построен таким образом, что практически все работы выполняются параллельно. После окончания монтажей производится проверка и отработка всех систем вертолета под током. В процессе сборки и отработки вертолета проводится четырехэтапный контроль: самим исполнителем, производственным мастером, внутренней службой качества и независимой инспекцией. Затем полностью собранный и прошедший контроль в объёме цеха окончательной сборки изделия поступают на малярно-отделочные работы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В малярном цехе выполняется подготовка поверхности, грунтование, окраска и проведение внутренних отделочных работ. После зачистки поверхности в специальном боксе вертолет перекатывают в окрасочно-сушильные камеры для нанесения грунта и наружной окраски; сушка в данных камерах проходит при температуре 40-80 градусов по Цельсию. По завершению лакокрасочных работ изделие перемещается в зону, где устанавливается отделка и наносятся трафареты. Все работы производятся под контролем службы качества и независимой инспекции.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Уже собранный и окрашенный вертолет передаётся на летно-испытательный комплекс для проведения наземных и летных испытаний.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА

Сегодня на КВЗ трудятся свыше 5 тысяч человек. Предприятие обеспечивает своим сотрудникам конкурентные условия труда, достойную зарплату и хороший социальный пакет. Работникам со стажем более 5 лет и их семьям выделяются путевки на отдых и санаторно-курортное лечение. По соглашению с фитнес-клубами Казани персонал КВЗ может приобрести абонемент по корпоративной цене или со скидкой 50%, если стаж составляет не менее 3 лет, и 70%, если стаж составляет от 6 лет. Действует комиссия по работе среди женщин и детей, которая оказывает поддержку сотрудникам, имеющим детей-инвалидов, организует семейные праздники и спортивные мероприятия, а также помогает Приволжскому детскому дому. С 2016 года началась реализация жилищной программы, предусматривающей предоставление работникам корпоративной поддержки в приобретении или строительстве жилья. В 2018 году в качестве субсидий для погашения ипотеки 21 работник получил суммарно 2 миллиона 313 тысяч рублей. На предприятии активно работает Совет ветеранов завода, для пожилых сотрудников действует много льгот и проводятся мероприятия.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Большое внимание уделяется работе с молодежью, которая составляет 36,8% персонала предприятия. Ею занимается общественная организация Заводской Союз Молодежи. В прошлом году для молодых сотрудников были проведены более 50 мероприятий — в частности, встречи и поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны, посещение подшефного детского дома и участие в благотворительных мероприятиях. На предприятии ежегодно организуют конкурс «Молодой рационализатор и изобретатель», где можно попробовать свои творческие силы в совершенствовании технологических процессов и повышении качества изделий. Специалисты завода показывают достойные результаты на аналогичном республиканском конкурсе: так, в прошлом году в номинации «Авиация и космонавтика» победила инженер-технолог КВЗ Алида Матвеева. Не менее успешно сотрудники КВЗ выступают в конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills: в прошлом году команда предприятия заняла первое место на мировом чемпионате WorldSkills Kazan по компетенции «Управление жизненным циклом» в блоке Future Skills и второе место в национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech по компетенциям «Управление жизненным циклом» и «Технология композитов». Активному участию в конкурсах способствует система материальных поощрений.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

КВЗ заинтересован в привлечении новых талантов. Ведется серьезная профориентационная работа: так, в прошлом году предприятие посетили 1737 человек из 55 образовательных учреждений России. По инициативе завода в 2015 году в КНИТУ-КАИ была создана базовая кафедра «Вертолетостроение», где готовят специалистов в интересах предприятия. В учебный процесс вовлечены высококвалифицированные работники завода. На кафедре развита система индивидуального наставничества: каждый студент может выбрать себе наставника из числа сотрудников кафедры, который будет сопровождать его на протяжении всего времени обучения. Учащиеся проходят практику в стенах предприятия по специально разработанным программам, включающим в себя получение первичных навыков по рабочим профессиям (слесарь-сборщик, сборщик-клепальщик и др.), проектирование деталей и конструкции ЛА, изучение технической документации и чертежей. Защита выпускных квалификационных работ также проводится на заводе, председатель и члены комиссии — ведущие специалисты предприятия и преподаватели кафедры. Лучшие выпускники бакалавриата по рекомендации ГЭК поступают в магистратуру базовой кафедры «Вертолетостроение». Студенты магистратуры устраиваются на предприятие на должность инженера-конструктора или инженера-технолога, их обучение на протяжении двух лет курирует один из более 350 сотрудников-наставников. Ученикам, поступившим на работу в ПАО «КВЗ», выплачивается стипендия и заработная плата, окончившие вуз без отрыва от производства и получившие дипломы по профилю работы молодые люди получают единовременное пособие.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Текст и фото: Бионышева Елена