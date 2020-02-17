Развитие детских технопарков «Кванториум» с 2015 по 2020 год

В 2015 был запущен проект по созданию «Кванториумов», а уже в 2020 году их количество превысило сотню.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aMezh9kTwy8

Детские технопарки «Кванториум» — это бесплатное дополнительное образование доступное всем детям в возрасте от 10 до 18 лет. Занятия проводятся по 13 направлениям (квантумам):

Хайтек (Передовые технологии, 10+)

Наноквантум (Нанотехнологии, 12+)

Геоквантум (Геоинформационные технологии, 12+)

Автоквантум (Наземный транспорт, 12+)

Аэроквантум (Летательные аппараты, 12+)

Космоквантум (Космические аппараты, 12+)

Промдизайнквантум (Промышленный дизайн, 12+)

Промробоквантум (Промышленная робототехника, 12+)

IT-квантум (Информационные технологии, 12+)

VR/AR-квантум (Виртуальная и дополненая реальности, 12+)

Data-квантум (Анализ информации, 13+)

Энерджиквантум (Традиционная и альтернативная энергетика, 14+)

Биоквантум (Биоинженерия, 15+)

Первые технопарки «Кванториум» открылись в 2015 году в Ханты-Мансийске, Нефтеюганск и Набережных Челнах.

© Фото из открытых источников

Первый мобильный «Кванториум» появился в 2018 году. Его продемонстрировали на выставке в Москве, а позже он отправился в Калининград. За год мобильным «Кванториумом» могут воспользоваться до 900 подростков. С 2018 по 2019 год в регионы получили 16 мобильных технопарков.

На начало 2020 года сеть «Кванториумов» насчитывает 111 стационарных технопарков и 16 мобильных, а количество учебных мест не менее 103 484.

Список технопарков, информация по которым использовалась для написания статьи:

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Автор: Алексей Поветкин