Развитие детских технопарков «Кванториум» с 2015 по 2020 год
В 2015 был запущен проект по созданию «Кванториумов», а уже в 2020 году их количество превысило сотню.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aMezh9kTwy8
Детские технопарки «Кванториум» — это бесплатное дополнительное образование доступное всем детям в возрасте от 10 до 18 лет. Занятия проводятся по 13 направлениям (квантумам):
Хайтек (Передовые технологии, 10+)
Наноквантум (Нанотехнологии, 12+)
Геоквантум (Геоинформационные технологии, 12+)
Автоквантум (Наземный транспорт, 12+)
Аэроквантум (Летательные аппараты, 12+)
Космоквантум (Космические аппараты, 12+)
Промдизайнквантум (Промышленный дизайн, 12+)
Промробоквантум (Промышленная робототехника, 12+)
IT-квантум (Информационные технологии, 12+)
VR/AR-квантум (Виртуальная и дополненая реальности, 12+)
Data-квантум (Анализ информации, 13+)
Энерджиквантум (Традиционная и альтернативная энергетика, 14+)
Биоквантум (Биоинженерия, 15+)
Первые технопарки «Кванториум» открылись в 2015 году в Ханты-Мансийске, Нефтеюганск и Набережных Челнах.
Первый мобильный «Кванториум» появился в 2018 году. Его продемонстрировали на выставке в Москве, а позже он отправился в Калининград. За год мобильным «Кванториумом» могут воспользоваться до 900 подростков. С 2018 по 2019 год в регионы получили 16 мобильных технопарков.
На начало 2020 года сеть «Кванториумов» насчитывает 111 стационарных технопарков и 16 мобильных, а количество учебных мест не менее 103 484.
Список технопарков, информация по которым использовалась для написания статьи:
Автор: Алексей Поветкин
Читайте также...
- Первый детский технопарк открылся в Забайкальском крае
- В Кировской области открыли детский технопарк «Кванториум»
- Детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери