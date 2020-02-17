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Судостроение и судоходство

Судоверфь «Звезда» приступила к строительству пятого танкера типа «Афрамакс»

 © eastrussiaoilandgas.com

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс». В торжественной церемонии начала строительства судна в блоке корпусных производств приняли участие представители заказчика судна — АО «Роснефтефлот» и трудового коллектива ССК «Звезда».

Пятый «Афрамакс» — крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тыс. тонн — входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи идет сборка секций и блоков с последующим формированием на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации. В портфеле «Звезды» — 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе. «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Длина танкера составит 250 метров, ширина — 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.
Источник: http://metallicheckiy-portal.ru/new...elstvu_patogo_tankera_tipa_aframaks

Звезда, Афрамакс
  • Нет аватара alex1664
    17.02.2020:38:24

    Интересно, они серийно отрабатывают один кусок корпуса, или увеличивают локализацию?

    #1189108
    • Нет аватара Aleks
      17.02.2020:56:49

      Какая локализация может быть у сборочной верфи?

      Вообще — завода как полноценного производственного объекта пока нет…

      Афрамаксы будут строиться в Корее, а носовая часть и часть грузовых танков на Звезде — стыковка там же…

      Спасатели я думаю будут домучивать на тяжелом стапеле…

      Отредактировано: Aleks~21:07 17.02.20
      #1189110
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