Судоверфь «Звезда» приступила к строительству пятого танкера типа «Афрамакс»

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Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс». В торжественной церемонии начала строительства судна в блоке корпусных производств приняли участие представители заказчика судна — АО «Роснефтефлот» и трудового коллектива ССК «Звезда».

Пятый «Афрамакс» — крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тыс. тонн — входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи идет сборка секций и блоков с последующим формированием на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации. В портфеле «Звезды» — 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе. «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Длина танкера составит 250 метров, ширина — 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.