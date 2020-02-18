В Кировской области завершена реконструкция маслодельного завода

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На предприятии завершена двухлетняя реконструкция.

Производство на заводе по переработке молока в Даровском районе было остановлено в 2016 году.

Только год назад после масштабной реконструкции Даровской маслодельный завод вновь нарастило мощности — здесь установили высокотехнологичное российское и итальянское оборудование по производству молочной продукции.

«В марте 2019 года была запущена линия производства молока различной жирности. Осенью прошлого года начали выпуск масла, а завершили год запуском линии по производству кефира», — рассказал губернатору директор предприятия Сергей Акопян.

Сейчас на производстве перерабатывают более 240 тонн молока в месяц.

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«Даровской маслодельный завод» сейчас входит в состав холдинга СПК «Красное знамя», которое является лидером по производству молока в Кировской области.

Сейчас вся продукция под торговой маркой «Богородское село» производится из молока, надоенного в «Красном знамени».

Продукция даровского предприятия представлена во всех федеральных и региональных торговых сетях, а также в соседних регионах — Республике Коми и Татарстане. В декабре 2019 года на Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России» Даровской маслодельный завод был удостоен высшей награды — стал лауреатом конкурса.

Также в рамках национальной системы сертификации продукция предприятия прошла реальные испытания в государственной лаборатории Кировского ЦСМ, где подтвердила свое высокое качество. Результаты испытаний установили, что продукция полностью соответствует установленному ГОСТу.

«Предприятие получило уникальный QR-код. Он будет нанесён на упаковку вместе со знаком национальной системы сертификации молочной продукции», — резюмировали на производстве.

Официально обязательная маркировка молочной продукции в России начнется с 1 июня 2020 года, дату введения одобрила Госкомиссия по противодействию контрафакту.

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