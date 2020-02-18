На базе бывшего завода «Сибнефтегазмаш» в Тюмени открылось новое производство

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На базе бывшего завода «Сибнефтегазмаш» компания ООО «Тюменьхиммаш» реализовала проект по изготовлению емкостей, резервуаров без давления и под давлением, аппаратов, нефтегазосепараторов, отстойников, складов цемента, блочного оборудования, металлоконструкций различного назначения.

Полная модернизация производственных линий завершена в январе 2020 года, это позволит создать 150 новых рабочих мест, а общий объем капиталовложений в процесс модернизации составил 110 млн рублей.

На заводе модернизированы основные производственные линии, приобретено новое оборудование и выполнены работы по автоматизации производства. Это позволило уменьшить цикл изготовления продукции за счет выполнения автоматической сварки всех швов, исключая из процесса слесарной доработки.