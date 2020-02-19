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Авиация

Федерация планерного спорта России начала учить летать детей с 12 лет

Когда-то в СССР было порядка 60 юношеских планерных школ, где учились летать сотни мальчишек и девчонок. В 2016-2019 годах Федерация планерного спорта России провела серьёзную подготовку, чтобы сделать легитимными полёты детей в современных ЮПШ в формате спортивных секций. Теперь любой желающий может взять в Федерации необходимые документы и открыть юношескую школу. Материальная часть минимальная — это детский планер от 350 000 рублей и простейшая лебёдка от 100 000. Приобрести Бро-11М можно в СИБНИА. Лебёдку заказать там же или изготовить самостоятельно. Для занятий подойдёт любое ровное поле длиной не менее 400 метров. Часть денег, вкладываемых в ЮПШ, можно вернуть через субсидии Минспорта, а также из муниципальных средств вашего региона. Обучать по такой методике можно и взрослых, которые захотят научиться летать на самолёте до 115 килограммов. Это легально. Хотите учить летать других или научиться летать сами? Подробности в 105 выпуске FlightTV

©Видео с youtube.com

 © flighttv.ru
Источник: http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-105.html

детский планер, юношеская планерная школа, федерация планерного спорта России
  • Нет аватара Jub
    19.02.2017:05:14

    Это прекрасная новость, но слышал я что пилоты-любители жалуются на чудовищную зарегулированность отрасли по сравнению с Европой и США.

    Правда ли это?

    Есть ли подвижки в сторону упрощения полетов?

    #1189331
    • Нет аватара lucky
      19.02.2017:50:44

      Сдать на «права» — несколько сот тысяч рублей + несколько месяцев занятий по жесткому графику (вечерами)+ пройти ВЛЭК (медкомиссию). Не каждый может себе позволить.

      Для того, чтобы просто освоить «взлет/посадку/полет по кругу» необходимо 10-20 часов налета с инструктором.

      #1189337
      • Нет аватара Ветер
        20.02.2011:35:00

        Не каждый может себе позволить.

        так это же и хорошо… что бы было бы, если бы каждый мог себе позволить водить авто, летать на самолете, стрелять из оружия…

        #1189455
        • Нет аватара opt1mist
          20.02.2011:48:37

          А чем это плохо, важен контроль и соблюдение правил, заодно глядишь сеть аэродромов для СЛА расширится, только не нужно сюда владение оружием приплетать, это не одно и то же…

          Отредактировано: opt1mist~11:50 20.02.20
          #1189456
          • Нет аватара Ветер
            20.02.2012:02:19

            вы не там ищете одно и то же… речь идет о том, что если допустить ничем не ограниченное владение источниками повышенной опасности, то есть «каждый может себе позволить», то до добра это не доведет… вот вы прогуливаетесь с собачкой, ну или со своими близкими, и вам на голову падает планер с пилотом с ДЦП, или с приступом каким нибудь… или выбегает вам навстречу толпа ребятишек, стреляя из мелкашек друг в друга, ну заодно и по вам с близкими… ну, а про водителей авто и говорить нечего, у нас в России в год гибнет под 30 тыс. человек от авто или в авто, а если бы «права» выдавали вообще без всяких требований, то цифра погибших могла бы быть на порядок или порядки выше… я не против СЛА, я против того, что бы «каждый мог себе позволить»…

            #1189459
            • Нет аватара Jub
              20.02.2015:22:58

              вам на голову падает планер с пилотом с ДЦП

              выбегает вам навстречу толпа ребятишек, стреляя из мелкашек друг в друга

              а про водителей авто и говорить нечего

              Что это было, неправильный народ или неправильный табак?

              #1189490
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