Федерация планерного спорта России начала учить летать детей с 12 лет

Когда-то в СССР было порядка 60 юношеских планерных школ, где учились летать сотни мальчишек и девчонок. В 2016-2019 годах Федерация планерного спорта России провела серьёзную подготовку, чтобы сделать легитимными полёты детей в современных ЮПШ в формате спортивных секций. Теперь любой желающий может взять в Федерации необходимые документы и открыть юношескую школу. Материальная часть минимальная — это детский планер от 350 000 рублей и простейшая лебёдка от 100 000. Приобрести Бро-11М можно в СИБНИА. Лебёдку заказать там же или изготовить самостоятельно. Для занятий подойдёт любое ровное поле длиной не менее 400 метров. Часть денег, вкладываемых в ЮПШ, можно вернуть через субсидии Минспорта, а также из муниципальных средств вашего региона. Обучать по такой методике можно и взрослых, которые захотят научиться летать на самолёте до 115 килограммов. Это легально. Хотите учить летать других или научиться летать сами? Подробности в 105 выпуске FlightTV

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