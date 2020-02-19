Компания AT Drive начала производство импортозамещающих электродвигателей для робототехники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eYBu3hjkfc8

Компанией Андроидная техника, разработана и освоена технология производства синхронных электродвигателей для применения в робототехнике. Электродвигатели имеют высокий крутящий момент и предназначены для стыковки с любыми видами редукторов. Электродвигатели имеют бескорпусное исполнение и предназначены для интеграции непосредственно в корпус узлов и шарниров. Диаметр электродвигателей от 50 до 115 мм, мощность от 150 до 750 вт. Разработка может применяться в том числе в промышленных роботах манипуляторах.