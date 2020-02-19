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Производство

Компания AT Drive начала производство импортозамещающих электродвигателей для робототехники

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eYBu3hjkfc8

Компанией Андроидная техника, разработана и освоена технология производства синхронных электродвигателей для применения в робототехнике. Электродвигатели имеют высокий крутящий момент и предназначены для стыковки с любыми видами редукторов. Электродвигатели имеют бескорпусное исполнение и предназначены для интеграции непосредственно в корпус узлов и шарниров. Диаметр электродвигателей от 50 до 115 мм, мощность от 150 до 750 вт. Разработка может применяться в том числе в промышленных роботах манипуляторах.
Источник: https://youtu.be/eYBu3hjkfc8

андроид, импортозамещение, электродвигатель, Андроидная техника, AT Drive
  • Нет аватара alex_uns
    19.02.2022:28:13

    Вау! круто!   

    #1189385
  • DKerr DKerr
    20.02.2002:24:04

    Шикарная новость! Теперь нужно быстро осваивать массовое производство промышленных роботов, роботизированных линий и полностью роботизированных заводов

    #1189415
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