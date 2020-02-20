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Сергей Котенко перенес эту запись 20.02.2020 22:59
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Во Владивостоке презентовали новый подвижной состав дальнего следования
Речь идет об обновлении составов на самом знаменитом и длинном железнодорожном маршруте «Владивосток-Москва». Теперь путешествие через всю страну станет комфортнее.
В каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновая печь; купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками, пассажирам доступны розетки и USB-разъемы.
Как отметил генеральный директор ФПК Петр Иванов, в прошлом году поездом № 99/100 Владивосток — Москва воспользовались более 1,9 млн пассажиров, что почти на 8% больше, чем в 2018 году.
«В течение 2020 года будут обновлены все составы поезда № 99/100 сообщением Владивосток — Москва. Для этого Дальневосточный филиал „Федеральной пассажирской компании“ получит более 200 вагонов нового модельного ряда», — добавил Петр Иванов.
«На маршруты дальнего следования выходят новые вагоны. Путешествие через всю страну становится еще комфортнее. Учитывая, что популярность поезда на самом протяженном маршруте страны постоянно растет, обновление вагонов является одной из стратегически важных задач в РЖД, - подчеркнул заместитель начальника Дальневосточной железной дороги Александр Говорин.
Подвижной состав отличается повышенным комфортом — в каждом вагоне есть душевая кабина, холодильник и микроволновая печь; купе оборудованы регуляторами температуры, индивидуальными сейфами, персональными светильниками; пассажирам доступны розетки и USB-разъемы.
Первый поезд № 99 Владивосток — Москва, состоящий из вагонов нового модельного ряда производства ТМХ, отправится в ночь с 20 на 21 февраля.
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