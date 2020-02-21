Единственный российский минитрактор Митракс. Главные новости

Митракс- модели 2020 года.Изменения и планы на год.

История бренда Митракс https://mitrax.ru/, завода по производству минитракторов в Санкт-Петерубурге, началась в 2017 году, когда была выпущена первая модель мини-трактора- Митракс т10.

митракс т10 © Фото из открытых источников

Садовый трактор Митракс т10 был с механической коробкой передач 15 л.с. и весом 270 кг. Навесное оборудование, разработанное специально для него, позволяло работать на тракторе круглый год. Модель имела на рынке большой успех, трактора были проданы по всей России,покупатели высоко оценили качество сборки и комплектующих техники.

В начале 2019 года на производстве Митракс было принято решение о модернизации минитракторов. На рынок были выпущены модели Митракс Т100 и Т150 .Трактора были оснащены двигетелем 20 л.с. гидростатической трансмиссией, движение происходит без переключения передач с с помощью выжимания одной педали вперед-назад.Митракс т100 оснащен европейскими гидравлическими комплектующими и самыми качественными на рынке шлангами Gates.

© Фото из открытых источников

Для гидравлических моделей разработано более 15 навесных оборудованией Митракс, которое позволяет минитрактору работать со снегом, стричь идеальный газон или высокую траву, фрезировать землю и перевозить грузы.

В 2020 году на модели Митракс т100, Т150устанавливаются бензиновые двигатели 26 л.с..Появилась двухконтурная внешняя система гидравлики, снижающая расход топлива и делящая гидравлический поток на движение и активную навеску. Рукоятка, которая приводит в движение активное навесное оборудование, теперь размещена под правой рукой и очень удобна в эксплуатации.

© Фото из открытых источников

фото с производства.

© Фото из открытых источников

Техника ежедневно работает в ЖКХ, футбольных клубах, фермерских хозяйствах, поэтому приобретая технику для частного использования,можно быть уверенным в ее качестве.

Планы Митракс на 2020

К сезону 2020 года компания ПО Вулкан - постоянный ПОЛНЫЙ ПРИВОД Митракс 4×4. На минитракторе установлены 4 гидромотора. И Митракс является самым выгодным предложением на рынке в классе минитракторов с гидростатической трансмиссией и полным приводом.

Компания продолжает развиваться,помимо тракторов также идут разработки минипогрузчиков,модели Митракс МП 650 и еще чего-то очень интересного.