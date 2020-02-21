Совершён первый рейс из нового грузового терминала аэропорта Жуковский

© cdnimg.rg.ru

Принадлежащий «Почте России» самолет Ту-204-100С совершил первый рейс из нового грузового терминала аэропорта Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Основу отправленной почтовой партии составили частные посылки и товары российских электронных торговых площадок.

«Борт проследует по маршруту Жуковский — Красноярск — Норильск. Рейс „Почты России“ стал первым крупным консолидированным отправлением, обслуженным в новом терминале „Жиа Карго“ — грузового оператора аэропорта Жуковский», — говорится в сообщении.

Открытый 5 февраля текущего года логистический комплекс обладает производственной мощностью 100 тысяч тонн в год, позволяя осуществлять прием и отправку всех типов грузов.

© riamo.ru

В настоящий момент в терминале обслуживаются внутренние грузы, отправления из стран Таможенного Союза и осуществляются международные экспортные операции. В марте 2020 года аэропорт Жуковский завершит лицензирование таможенной инфраструктуры, что снимет ограничения на импорт грузов.

«Сегодняшнее событие стало для нас не только символичным, но и важным с коммерческой точки зрения. В условиях усиливающейся конкуренции на рынке логистических услуг, мы получаем дополнительные свободные временные слоты для наших российских и международных рейсов. Это дает прибавку к эффективности и создаёт дополнительные преимущества. Дополнительно, использование менее загруженной авиационной точки позволит компании ощутимо экономить ресурсы за счет сокращения времени нахождения борта в воздухе при ожидании разрешения на посадку. Новое партнерство с Жуковским положительно скажется на сервисной схеме доставки грузов для наших клиентов», — заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.

«Мы рады, что первый подобный груз был обслужен нами в партнерстве с таким крупным и опытным оператором, как „Почта России“. В дальнейшем ЖИА КАРГО с удовольствием предоставит компании полный комплекс услуг и инфраструктурных возможностей по приему и отправке грузов. Авиационная индустрия требует правильного сочетания предложений и решений, чтобы удовлетворить потребности всех сегментов бизнеса. В отношении грузовых операций мы продолжим следовать политике, выбранной ранее для пассажирского направления: предоставлять партнерам максимально широкий спектр качественных услуг по наиболее привлекательным в Московском регионе тарифам», — прокомментировал генеральный директор АО «ЖИА КАРГО» Евгений Солодилин.