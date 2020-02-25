НПП «ЦРТС» поставило оборудование в аэропорт Минска

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Тендер на поставку комплекта мобильных радиомаяков автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В 1090ES) был объявлен Республиканским унитарным предприятием «Национальный аэропорт Минск» в конце 2019 года. Среди поступивших на конкурс заявок победителем объявлено оборудование российской компании НПП «ЦРТС».

Поставка оборудования в минский аэропорт осуществляется не уже не в первый раз: ранее НПП «ЦРТС» также поставляло аэропорту мобильные радиомаяки. Оборудование зарекомендовало себя как надежный и высокоточный источник данных для наблюдения за наземным движением.

«Основными критериями отбора были соответствие мобильных радиомаяков международным требованиям EUROCAE и RTCA к точности, наработке на отказ, а также подтвержденный опыт успешной эксплуатации. Выпускаемые нашей компанией радиомаяки АЗН-В „Гном“ компактны, удобны в размещении — с помощью магнита крепятся на крыши наземного транспорта, курсирующего в аэродромной зоне. Они выдерживают экстремальный температурный режим от -50 до +50 С. Более 250 единиц „Гном“ отгружены и успешно функционируют в 8 аэропортах в России, в 2 аэропорта на Кубе. Ранее аэропорт Минска уже также закупал у нас радиомаяки, таким образом наше партнерство проверено годами», — отметил Юрий Капойко, главный конструктор НПП «ЦРТС».

По его словам, компания непрерывно совершенствует технологии, наращивает производственные мощности, благодаря чему с каждым годом способна увеличивать количество производимых изделий.

«Спрос на мобильные радиомаяки в мире растет вместе с ростом интенсивности наземных операций в аэропортах. Каждый стремится оптимизировать время обслуживания, рационализировать наземный трафик и повысить безопасность взлетно-посадочных операций», — заключил Ю. Капойко.