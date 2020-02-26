Нетопливный экспорт России в 2019 г. составил 160 млрд долларов

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Нетопливный экспорт России в 2019 г., по предварительным данным, составил 160,3 млрд долл., снизившись на 1,4% по сравнению с рекордом предыдущего года. Тем не менее, это является вторым результатом в истории, а в ряде отраслей достигнуты новые рекордные значения. Рассмотрим ситуацию подробнее.

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Согласно предварительным данным ФТС России, экспорт России (по методологии таможенной статистики) в 2019 г. составил 422,8 млрд долл., снизившись на 6% к 2018 г. Это означает рост на 25,6% или 91,5 млрд долл. к 2017 г. Общий экспорт, включающий в себя также рыбу и морепродукты, оформленные вне зон таможенного контроля, и досчёты на неполный учёт торговли с ЕАЭС, превышает таможенный показатель на 1,85 млрд долл. — 424,6 млрд долл. (-6% к 2018 г.). Величина экспорта по-прежнему значительно уступает пику 2011-2013 гг. (до 526 млрд долл.).

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Экспорт топлива в 2019 г. составил 262,5 млрд долл., снизившись на 8,5% или 24,5 млрд долл. Из него ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) составило 187,5 млрд долл. или свыше 71% (снижение на 6,8% или 13,7 млрд долл.), а переработанное (главным образом нефтепродукты) — 75 млрд долл. или около 29% (снижение на 12,6% или 10,8 млрд долл.).

Экспорт продукции машиностроения в 2019 г. составил 33,3 млрд долл., снизившись на 0,6% или 0,21 млрд долл. После уточнения данных показатель, скорее всего, увеличится на 0,1-0,2 млрд долл., после три года экспорт стабилизировался на рекордном уровне 33-33,5 млрд долл. (таким же он был в 2013 г.). Основными экспортными товарами, не считая вооружений, были:

турбодвигатели и газовые турбины — 2353 млн долл. (+10%),

гражданская авиатехника (в основном б/у) — примерно 1900 млн долл. (умеренный рост),

легковые автомобили — 1604 млн (+24%),

радиолокационная аппаратура — 1026 млн долл. (рост в 3,6 раза),

твэлы — 800 млн долл. (-18,5%),

автозапчасти — 617 млн долл. (+9,6%),

телефоны и коммуникационная аппаратура — 555 млн долл. (+10,8%),

термическое оборудование — 447 млн долл. (-22%),

кабельная продукция — 440 млн долл. (+5,2%),

лазеры и спецоптика — 420 млн долл. (+12,2%),

компьютеры и комплектующие — 414 млн долл. (+32%),

грузовые автомобили — 396 млн долл. (+6,8%),

специальные измерительные приборы — 390 млн долл. (+15,4%),

грузовые вагоны — 366 млн долл. (+3,2%),

спецавтотранспорт — 365 млн долл. (-13,5%),

телевизоры и мониторы — 346 млн долл. (-22%),

запорная арматура — 343 млн долл. (+1,5%),

холодильное оборудование — 339 млн долл. (-1,3%),

стиральные машины — 337 млн долл. (-1%).

Экспорт химических товаров (от веществ до изделий) в 2019 г. составил 26,9 млрд долл., снизившись на 1,8% или 0,48 млрд долл. Экспорт пока остаётся значительно ниже уровня начала десятилетия, исторический максимум 2011 г. — 32,6 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

смешанные удобрения — 3165 млн долл. (-7%),

азотные удобрения — 2896 млн долл. (+3,9%),

калийные удобрения — 2337 млн долл. (+15%),

радиоактивные материалы — примерно 1800 млн долл. (небольшой рост),

синтетический каучук — 1578 млн долл. (-8,4%),

шины — 1197 млн долл. (-2%),

аммиак — 1115 млн долл. (-1,9%),

ациклические углеводороды — 997 млн долл. (-18,2%),

технический углерод — 689 млн долл. (+1,2%),

ациклические спирты — 660 млн долл. (-18,7%),

лекарства — 551 млн долл. (+6,1%),

циклические углеводороды — 397 млн долл. (-28%),

полиэтилен — 374 млн долл. (-9,8%),

полипропилен — 368 млн долл. (-14,3%),

простые эфиры — 348 млн долл. (+10,1%),

капролактам — 342 млн долл. (-23%).

Экспорт черных металлов (от лома до проката и труб) в 2019 г. составил 20,2 млрд долл., снизившись на 22,2% или 5,78 млрд долл. Это немного ниже уровня 2017 г. и существенно меньше, чем в начале 2010-х гг., исторический максимум 2008 г. — 32,7 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

нелегированные стальные полуфабрикаты — 6091 млн долл. (-24%),

горячекатаный листовой прокат — 2462 млн долл. (-28%),

чугун — 1441 млн долл. (-33%),

ферросплавы — 1225 млн долл. (-10,1%),

стальной лом — 1173 млн долл. (-28%),

прямовосстановленное железо — 1064 млн долл. (+1,3%),

трубы большого диаметра — 828 млн долл. (-34%),

нелегированные горячекатаные прутки — 783 млн долл. (-21%),

бесшовные стальные трубы — 780 млн долл. (-9,8%),

листовой прокат с покрытиями — 712 млн долл. (-2,2%).

Экспорт сельхозпродукции (включая морепродукты) в 2019 г. составил 16,35 млрд долл., снизившись на 8,3% или 1,47 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. — 17,82 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:

пшеница — 6399 млн долл. (-24%),

мороженая рыба — 2497 млн долл. (-2,9%),

ракообразные — 1582 млн долл. (+34%),

ячмень — 762 млн долл. (-26%),

кукуруза — 617 млн долл. (-28%),

рыбное филе — 392 млн долл. (+2,1%),

зернобобовые — 359 млн долл. (+10,5%),

жмых и шрот подсолнечника — 353 млн долл. (+55%),

мясо и субпродукты птицы — 326 млн долл. (+69%),

соя — 278 млн долл. (-4,2%),

подсолнечник — 251 млн долл. (рост в 4,9 раза),

семена льна — 219 млн долл. (+49%),

свекловичный жом — 201 млн долл. (+7,8%).

Экспорт драгоценных металлов и камней (включая изделия из них) в 2019 г. составил 15,26 млрд долл., увеличившись на 51% или 5,15 млрд долл. Это стало новым исторически максимумом, прежний рекорд 2013 г. превышен почти на 1 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

золото — 5741 млн долл. (рост в 8,1 раза),

палладий — 4257 млн долл. (+51%),

алмазы — 3320 млн долл. (-25%),

платина — 628 млн долл. (-8,8%),

бриллианты — 448 млн долл. (-21%),

серебро — 316 млн долл. (-31%).

Экспорт цветных металлов (от лома до проката) в 2019 г. составил 14,27 млрд долл., снизившись на 3,8% или 0,56 млрд долл. Это соответствует уровню 2015 г. и много меньше пиков 2006-2008 и 2010-2012 гг. (рекорд 2008 г. — 18,9 млрд долл.). При этом после уточнения данных, в основном по алюминию, который вывозится по временным декларациям, показатель может уменьшиться примерно на 0,5 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

алюминий и его сплавы — 4641 млн долл. (-8,1%),

рафинированная медь — 4034 млн долл. (-0,3%),

никель — 1840 млн долл. (+6,2%),

никелевый штейн — 1039 млн долл. (+31%),

медная проволока — 858 млн долл. (-17,2%),

алюминиевые плиты и листы — 359 млн долл. (-4,9%),

алюминиевая проволока — 275 млн долл. (+14,2%),

алюминиевые прутки и профили — 199 млн долл. (-21%),

свинец — 163 млн долл. (-31%).

Экспорт продукции ЛПК в 2019 г. составил 12,29 млрд долл., снизившись на 8,6% или 1,16 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. — 13,45 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:

пиломатериалы — 4507 млн долл. (+0,1%),

фанера — 1141 млн долл. (-15,6%),

круглый лес — 1115 млн долл. (-24%),

сульфатная целлюлоза — 1009 млн долл. (-32%),

газетная бумага — 554 млн долл. (-15,3%),

немелованная графическая бумага — 419 млн долл. (-3,7%),

древесно-стружечные плиты — 366 млн долл. (-2,5%),

древесно-волокнистые плиты — 340 млн долл. (-0,3%),

деревянные строительные изделия — 303 млн долл. (-13,6%),

пеллеты и брикеты — 293 млн долл. (+40%),

мешочная бумага — 289 млн долл. (-3,1%),

крафт-лайнер — 212 млн долл. (-32%).

Экспорт готового продовольствия в 2019 г. составил 7,87 млрд долл., увеличившись на 19,2% или 1,27 млрд долл., после уточнения данных показатель может возрасти ещё на 0,1 млрд долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основными экспортными товарами были:

подсолнечное масло — 2203 млн долл. (+37%),

шоколадные изделия — 715 млн долл. (+13,3%),

рапсовое масло — 514 млн долл. (+42%),

разные мучные изделия, преимущественно кондитерские — 423 млн долл. (+15,5%),

соевое масло — 398 млн долл. (-1,9%),

специфические пищевые продукты (пищевые добавки, жвачка, заменители, фиточаи и пр.) — 270 млн долл. (+15,1%),

сахар — 266 млн долл. (+45%),

маргарин — 207 млн долл. (+9,8%),

безалкогольные напитки — 189 млн долл. (+26%),

крепкие спиртные напитки — 182 млн долл. (+11,3%),

сахаристые кондитерские изделия — 174 млн долл. (+2,5%),

соусы и приправы — 153 млн долл. (+12,6%),

пиво — 148 млн долл. (-1,9%).

Экспорт минерального сырья в 2019 г. составил 5,22 млрд долл., увеличившись на 10,4% или 0,49 млрд долл. Это третий результат в истории, немного уступающий пику 2011-2012 гг. (максимум — 5,42 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:

железная руда — 2090 млн долл. (+31%),

руды драгоценных металлов — 809 млн долл. (+35%),

свинцовые руды и концентраты — 561 млн долл. (+2,2%),

сера — 272 млн долл. (-17,6%),

фосфатное сырьё (в основном апатитовый концентрат) — 330 млн (+3,3%),

медные руды и концентраты — 231 млн долл. (+45%),

цинковые руды и концентраты — 211 млн долл. (-33%),

асбест — 188 млн долл. (+9,8%).

Экспорт металлоизделий в 2019 г. составил 2,98 млрд долл., увеличившись на 7,3% или 0,2 млрд долл. Это практически повторяет рекордный показатель 2008 г. Основными экспортными товарами были:

титановые изделия — 585 млн долл. (+3,6%),

конструкции из чёрных металлов — 546 млн долл. (+11,5%),

изделия из чёрных металлов для железных дорог — 146 млн долл. (+3,3%),

ёмкости из чёрных металлов — 111 млн долл. (+75%),

алюминиевые ёмкости — 96 млн долл. (+5,4%),

крепёж из чёрных металлов — 95 млн долл. (+0,2%),

фитинги из чёрных металлов — 87 млн долл. (+27%).

Экспорт текстиля, одежды и обуви в 2019 г. составил 1,36 млрд долл., увеличившись на 7,8% или 0,1 млрд долл., после уточнения данных показатель может увеличиться ещё на 0,02-0,03 млрд долл. Это лучший результат как минимум с 1993 г., рост фиксируется четвёртый год подряд, но в целом это самая стабильная товарная группа, поставки много лет колеблются в пределах 1-1,3 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

кожаная обувь — 107 млн долл. (+12,3%),

отделанная кожа крупного скота — 83 млн долл. (-38%),

текстильная обувь — 73 млн долл. (+36%),

вата и изделия из неё — 68 млн долл. (-1,8%),

нетканые материалы — 66 млн долл. (+5,9%),

полимерная и резиновая обувь, кроме водонепроницаемой — 58 млн долл. (+6,8%),

хлопчатобумажные ткани — 50 млн долл. (+6,1%),

ткани из химволокон — 48 млн долл. (-0,1%),

трикотажные свитеры, жилеты и т. п. — 45 млн долл. (+37%).

Экспорт стройматериалов (кроме сырья) в 2019 г. составил 1,31 млрд долл., снизившись на 4,3% или 0,06 млрд долл., но после уточнения данных показатель экспорта немного подрастёт. Это второй результат в истории, максимум 2018 г. — 1,37 млрд долл. Основными экспортными товарами были:

изделия из битумных материалов — 192 млн долл. (+12%),

стекло полированное — 176 млн долл. (-15,8%),

стекловолокно и продукция из него — 149 млн долл. (-5,2%),

облицовочная плитка — 146 млн долл. (+1,3%),

минеральные изоляционные материалы — 120 млн долл. (-12,6%),

добавки для цемента и бетона — 80 млн долл. (-18,5%),

стекло безопасное — 80 млн долл. (-2,5%),

огнеупорная строительная керамика — 77 млн долл. (-4,2%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:167539154454892:NO