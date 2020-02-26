На заводе гофротары под Воронежем запущена фальцевально-склеивающая линия

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На заводе гофротары, расположенном в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем, запущена автоматическая фальцевально-склеивающая линия. Она предназначена для изготовления четырехклапанной коробки мелких размеров, сборной коробки с дном запирающегося типа, коробов с двойными стенками и 4/6 угловых коробок.

Кроме того, в марте планируется запустить автоматическую линию плоской высечки с трехцветной печатью и автоматическую транспортную систему с функцией распознавания разных заказов. Линия трехцветной печати позволяет изготавливать упаковку для розничных сетей «любой сложности», а транспортная система должна сократить количество брака при транспортировке и «снять ограничение по скорости работающих машин».

Объём инвестиций в оборудование воронежской площадки АО «Архбум» составил более 450 млн рублей.

По данным компании, установка дополнительных линий переработки позволит расширить ассортимент и повысить качество готовой продукции, а завершение работ по автоматизации транспортной системы приведет к сокращению потерь при транспортировке.

АО «Архбум» входит в австрийско-немецкую группу компаний Pulp Mill Holding.