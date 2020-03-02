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ГК «ЭФКО» построила завод для разработки технологии сахарозаменителя в Белгородской области

Группа компаний «ЭФКО» построила ферментный завод стоимостью 764 млн рублей, на котором ведет разработку технологии производства белкового сахарозаменителя, сообщила директор департамента корпоративных инноваций ГК «ЭФКО» Анна Ненахова.

«Никто в мире еще не создал сертифицированного продукта. Это сложная технологическая задача, потому что необходимо оптимизировать молекулярную структуру белка, чтобы получить расширенный спектр необходимых характеристик, в первую очередь термостабильность, срок годности, вкусовые свойства, приближенные к привычным потребителю», — заявила она на заседании совета белгородского научно-образовательного центра (НОЦ) «Инновационные решения в АПК».

Завод оснащен как пилотными биореакторами для проведения испытаний, так и оборудованием для промышленного производства. В настоящее время проводятся исследования для получения технологии синтеза белка.

«Мы не можем с точностью спрогнозировать, сколько еще необходимо средств. Сейчас все объёмы инвестиций будут направлены на создание команды, выбор белка и работы по моделированию его структуры», — отметила Ненахова.

Она назвала проект стратегически важным для «ЭФКО», поскольку «сладкий белок» является одним из трендов на рынке здорового питания.

ГК «ЭФКО» занимается производством пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, является крупным производителем майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а также производителем компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран. Производственные активы расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане.

В белгородский НОЦ «Инновационные решения в АПК» вошли 20 научных организаций, 8 вузов и 10 организаций реального сектора экономики. НОЦ работает по пяти направлениям: биотехнологии; селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия в отраслях животноводства и растениеводства; производство продовольствия и ветпрепаратов; цифровая трансформация АПК и ресурсосбережение; рациональное природопользование.

Источник: https://milknews.ru/index/ehfko-belok.html

ГК "ЭФКО" , Белгородская область
  • Нет аватара nabludatel71
    02.03.2015:42:15

    построила ферментный завод стоимостью 764 млн рублей, на котором ведет разработку технологии производства белкового сахарозаменителя

    Получается, технологии ещё нет, а завод уже есть? Наверное, они и что-то ещё пока будут там выпускать. Иначе получается исследовательская лаборатория за (грубо) 1 миллиард рублей — слишком круто для российского АПК.

    #1190881
    • Sergey Kozlov Sergey Kozlov
      02.03.2015:55:35

      В январе 2018 писали на [ссылки отключены].html

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      Группы компаний «Эфко» планирует до конца 2018 года запустить в Белгородской области первое крупное российское производство ферментов для пищевой продукции в России.

      Завод планируется возвести недалеко от села Малобыково Красногвардейского района. Объем инвестиций в проект составит 469,4 млн рублей. Предприятие будет выпускать фосфолипазу, иммобилизованную липазу и химозин. За счет него «Эфко» планирует полностью закрыть внутренние потребности России в области ферментов для глубокой переработки яйца и стать доминирующим игроком на рынке годовой емкостью около 4 млрд руб.

      Проект имеет значительный экспортный потенциал. Ученые центра создали собственный фермент животного происхождения (фосфолипаза А2), который «по качеству не уступает иностранным аналогам».

      В целом продукция нового завода будет востребована при производстве майонеза, хлеба, сыра, мясных продуктов, напитков и бытовой химии.

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      #1190882
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