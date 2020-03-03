В Петербурге запустили производство беспилотных трамваев-роботов

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В Петербурге стартовало производство беспилотных трамваев-роботов. Первый такой образец поставлен на рельсы на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. В то время, как для Европы беспилотные трамваи являются новинкой и трендом, а разработка их только анонсируется, по улицам Петербурга такая машина проехалась еще два года назад.

«Хочу заметить, что это не только дань моде. Это еще и увеличение безопасности пассажиров и пешеходов», говорит президент производственной компании «Транспортные системы» Феликс Винокур.

Роботическое управление беспилотных трамваев позволяет индивидуально подобрать идеальную скорость движения для каждой конкретной ситуации. Система избегает столкновений, а также действует исключительно по правилам дорожного движения и требованиям безопасности.

По оценкам экспертов, массово беспилотные трамваи-роботы появятся на улицах города уже через 5-7 лет. Инфраструктура города постепенно готовится к внедрению беспилотных трамваев — на улицах появляются «умные» светофоры, системы регуляции движения, а также сеть 5G. Подсистемы беспилотников уже установлены на обычные трамваи — если водитель вовремя не среагировал, современные составы способны самостоятельно предотвратить столкновение.

Президент компании-разработчика беспилотных трамваев отметил, что роботизированные составы — это не только экологично, но и экономно.