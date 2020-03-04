Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
4 марта в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полет очередной серийный пассажирский самолёт Суперджет 100. Борт имеет заводской номер 95199 и регистрацию 89139. Это уже 195-й взлетевший самолёт этого типа.
Даты первых полётов за 2019 год:
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Даты первых полётов за 2020 год:
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04.03.2010:22:46
04.03.2010:40:13