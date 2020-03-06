В Кировской области наладили производство станков с ЧПУ

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Столкнувшись с необходимостью модернизации, кировский завод «Лепсе» самостоятельно разработал, а затем и наладил производство станков с ЧПУ.

— Проект по модернизации материально-технической базы мы начали в 2017 году. Он должен повысить производительность труда и обеспечить выпуск качественных комплектующих для авиационной техники. Сегодня парк оборудования токарной группы со сроком эксплуатации более 30 лет насчитывает 200 единиц. Они не соответствуют современным требованиям по точности и скорости обработки деталей, поэтому руководством предприятия принято решение о запуске серийного производства станков с ЧПУ ТП-200, ТП-130М собственными силами, с учетом имевшегося в прошлом опыта производства оборудования — рассказал главный технолог завода Константин Манылов.

Первый станок ТП-200 был собран в 2018 году, а по итогам 2019 года введены в эксплуатацию уже 10 станков собственного производства — четыре ТП-200 и шесть ТП-130М.

К концу 2020 года завод планирует запустить серийное производство этих станков. Специально для этого закупается современное оборудование на 112 млн рублей, 50 млн рублей из которых получены в виде льготного займа под 1% годовых от федерального и регионального фондов развития промышленности — 35 млн и 15 млн рублей соответственно.