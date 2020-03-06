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Производство

В Кировской области наладили производство станков с ЧПУ

 © www.kirovreg.ru

Столкнувшись с необходимостью модернизации, кировский завод «Лепсе» самостоятельно разработал, а затем и наладил производство станков с ЧПУ.

— Проект по модернизации материально-технической базы мы начали в 2017 году. Он должен повысить производительность труда и обеспечить выпуск качественных комплектующих для авиационной техники. Сегодня парк оборудования токарной группы со сроком эксплуатации более 30 лет насчитывает 200 единиц. Они не соответствуют современным требованиям по точности и скорости обработки деталей, поэтому руководством предприятия принято решение о запуске серийного производства станков с ЧПУ ТП-200, ТП-130М собственными силами, с учетом имевшегося в прошлом опыта производства оборудования — рассказал главный технолог завода Константин Манылов.

Первый станок ТП-200 был собран в 2018 году, а по итогам 2019 года введены в эксплуатацию уже 10 станков собственного производства — четыре ТП-200 и шесть ТП-130М.

К концу 2020 года завод планирует запустить серийное производство этих станков. Специально для этого закупается современное оборудование на 112 млн рублей, 50 млн рублей из которых получены в виде льготного займа под 1% годовых от федерального и регионального фондов развития промышленности — 35 млн и 15 млн рублей соответственно.
Источник: https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=97755

Кировская область, Лепсе, станкостроение
  • Sergey Miklin Sergey Miklin
    06.03.2011:02:30

    Так, а что хоть в Кирове сделали для этих станков так и непонятно из статьи.

    [ссылки отключены]

    Для увеличения эффективности использования имеющегося на предприятии токарного парка, а в частности токарных полуавтоматов ТП-130 и автоматов ТАП-130, выпускаемых с 1988 года высококвалифицированными специалистами ООО «ПП «СТАНКОФИНЭКСПО» предлагаются различные варианты модернизации и капитального ремонта металлообрабатывающих станков ТП-130М, ТАП-130М, а так же ремонт и модернизация и токарных станков ТП-130, ТАП-130.

    По выбору заказчика, специалисты «СТАНКОФИНЭКСПО» могут установить на станки ТП-130М или ТАП-130М вместо ЧПУ Vamatic (CNC-H-645) более современные:

    ЧПУ Маяк;

    УЧПУ NC;

    ЧПУ FAGOR.

    Разработана установка приводов подач SDC1V, шпинделя VDC2.

    Электроавтоматика комплектуется продукцией Schneider-Electric.

    В качестве главного привода на выбор заказчика мы можем установить частотно-регулируемый привод КЕВ (Германия) или Mitsubishi.

    Отредактировано: Sergey Miklin~11:03 06.03.20
    #1191349
    • DKerr DKerr
      06.03.2011:12:07

      Наверное это предложение «СТАНКОФИНЭКСПО» завод чем-то не устроило, раз они сами стали делать. А сделать сами они, я так понял, могут все, кроме электроники

      #1191353
  • Кот Стальной Кот Стальной
    06.03.2011:04:46

    Кстати «Завод Лепсе» интересен и для рядового пользователя. Помимо электротехнический продукции для промышленности и «оборонки» он выпускает:

    — Практически неубиваемые «большие болгарки» 230мм. У меня есть такая. Реально «машина смерти» на 2.2 кВт )) При этом дешевле «синего Боша» и Макиты почти вдвое.

    — Кухонные комбайны с кучей насадок — по типу старых советских которые «Электросила» делала. Намного функциональнее любого китайского ширпотреба

    — Погружные насосы «Водолей».

    #1191350
    • Sergey Miklin Sergey Miklin
      06.03.2011:11:45

      Прежде чем написать. Я сайт посмотрел ( комментировать не буду ).

      А вопрос который я задал так и остался.

      #1191352
      • Кот Стальной Кот Стальной
        06.03.2011:16:40

        А я и не отвечал на ваш вопрос. Я написал, чем лично мне знакомо это предприятие.

        Сайт завода смотрели или их интернет-магазин с «бытовухой»?

        #1191355
        • Sergey Miklin Sergey Miklin
          06.03.2011:20:27

          Да я уже сам дочитал по ссылке. Занимательное чтиво. Еще больше непонятно.

          Первый станок ТП-200 был собран в 2018 году, а по итогам 2019 года введены в эксплуатацию уже 10 станков собственного производства, четыре ТП-200 и шесть ТП-130М. В конце 2020 года проект по модернизации получит продолжение уже благодаря вновь введённому в эксплуатацию оборудованию, приобретенному на средства государственного фонда.

          — На сегодняшний день государственный заём — один из наиболее выгодных предложений для промышленников, — отметил генеральный директор «Лепсе» Геннадий Мамаев. — Мы получили кредит под 1% годовых, чего не предлагает ни один банк сегодня. Выводить 50 млн рублей из собственных оборотов для предприятия тоже не выгодно. Мы очень рады одобренному решению фондов и надеемся, что проект позволит нам составить серьёзную конкуренцию импортным производителям, а также выполнить гособоронзаказ.

          #1191357
          • DKerr DKerr
            06.03.2011:28:17

            Так, а что непонятно то? Получили займ, добавили свои, купили оборудование, к концу года пустят станки в серию, чтоб не 10 в год, а 100. За пару лет заменят свой парк, повысив тем самым производительность и качество выпускаемой продукции, и будут еще и станками торговать

            #1191358
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