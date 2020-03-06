Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

Цех по производству полуфабрикатов для школ и детсадов заработал в Башкирии

 © sun9-8.userapi.com

В селе Михайловка Уфимского района на базе Уфимского комбината детского питания открылся цех по производству полуфабрикатов для образовательных учреждений.

В цеху есть складское помещение, помещение для холодильного оборудования, мясорыбный цех, цех первичной обработки, цех вторичной обработки, упаковочное отделение, горячий цех. Цех производит мясные, куриные и рыбные котлеты, говяжий фарш, филе рыбы и кур, а также овощные полуфабрикаты для школ и детских садов района.

Также были вручены водителям ключи от двух автомобилей, которые будут доставлять полуфабрикаты в школы и детские сады Уфимского района.

 © sun9-59.userapi.com

 © sun9-50.userapi.com

 © sun9-52.userapi.com

 © sun1-83.userapi.com
Источник: https://ufim.bashkortostan.ru/presscenter/news/259221/

Башкирия,
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,