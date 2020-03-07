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Транспорт и логистика

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.

Керчь и Симферополь также свяжет скоростной рельсовый автобусКерчь и Симферополь также свяжет скоростной рельсовый автобус © i1.wp.com

Путь к конечной станции займет два часа, после выезда из Керчи рельсовый автобус пересечет границу между Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. В пути он сделает две остановки на территории Краснодарского края — на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.

В расписании — три рейса из Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни — по два рейса. Стоимость проезда до конечной станции — 439 рублей.

Ранее железнодорожное сообщение материковой России с Крымом было прервано в одностороннем порядке украинской стороной. Первый пассажирский поезд по мосту в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москв. В конце февраля начались продажи билетов на поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мусманска, эти рейсы стартуют в апреле. Кроме того, вводится поезд сообщением Москва-Севастополь.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в середине мая 2018 года. Изначально запустить движение автомобилей по мосту планировалось в декабре 2018 года, но работы были завершены с опережением. На возведении моста работали 15 тысяч мостостроителей.
Источник: https://ria.ru/20200307/1568289865.html

Крым , Крымский мост , транспорт
  • Нет аватара Сергей К
    07.03.2019:22:39

    Супер! Побываю на Родине летом, обязательно прокачусь)

    #1191420
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