Катализаторы импортозамещения. Специальный репортаж
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fTeTHdvFv4o
Девяносто процентов катализаторов — веществ-ускорителей химических реакций при переработке нефти — производят за рубежом. Наладить собственное производство вопрос энергобезопасности страны. Модернизация катализаторной отрасли затронула все нефтяные компании России.
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