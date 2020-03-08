Катализаторы импортозамещения. Специальный репортаж

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Девяносто процентов катализаторов — веществ-ускорителей химических реакций при переработке нефти — производят за рубежом. Наладить собственное производство вопрос энергобезопасности страны. Модернизация катализаторной отрасли затронула все нефтяные компании России.