Развитие атомной энергетики в России с 2014 по 2019 год
В России в промышленной эксплуатации находятся 36 энергоблоков на 10 атомных электростанциях. Шесть из них были введены в эксплуатацию с 2014 по 2019 год.
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В 2016 году начал промышленную эксплуатацию энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС. Уникальный реактор на быстрых нейтронах БН-800 необходим для отработки технологий, которые позволят расширить топливную базу атомной энергетики.
В 2017 году был введён в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС — первый в Мире энергоблок поколения 3+ (полностью соответствуют постфукусимским требованиям МАГАТЭ).
В 2018 году, с вводом четвёртого энергоблока, было полностью завершено строительство Ростовской АЭС.
Динамика количества введёных в эксплуатацию энергоблоков АЭС. © Фото из открытых источников
В 2014-2019 гг. началось поэтапное замещение действующих мощностей. За эти годы из эксплуатации были выведены 3 энергоблока.
В 2017 году энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС заместил энергоблок № 3, который был выведен 25 декабря 2016 года.
В 2018 году историческим событием стало введение в промышленную эксплуатация первого энергоблока Ленинградской АЭС-2, который заместил головной энергоблок в серии РБМК-1000.
В 2019 году был начат вывод из эксплуатации Билибинской АЭС, которую заменит плавучая АЭС «Академик Ломоносов». Сдача в промышленную эксплуатацию ПАТЭС планируется в 2020 году.
Динамика мощности выведеных из эксплуатации энергоблоков АЭС. (МВт) © Фото из открытых источников
Кроме ПАТЭС в России ведётся строительство ещё трёх энергоблоков, один на Ленинградской АЭС (ВВЭР-1200) и два на Курской АЭС (ВВЭР-ТОИ). Все три призваны заместить энергоблоки серии РБМК-1000.
Мощность энергоблоков, введённых с 2014 по 2019 год, составила 6445 МВт. С учётом выведенных энергоблоков, это позволило увеличить суммарную установленную мощность всех энергоблоков с 25242 МВт до 30258 МВт, а долю АЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России с 11,3% до 12,3%.
Динамика мощности атомных электростанций в России. (ГВт) © Фото из открытых источников
Автор: Алексей Поветкин
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11.03.2012:49:53