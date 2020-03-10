Рекорды российского экспорта строительных материалов и изделий в 2019 г.

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Строительные материалы и изделия не образуют стандартную аналитическую группировку во внешнеторговой статистике. Чаще всего под экспортом/импортом стройматериалов понимают данные по группам ТНВЭД 68-70, включающим неметаллическую минеральную продукцию (керамику, стекло, изделия из камня и т. п. ) всевозможного назначения: строительную, промышленную, бытовую и т. д. Детальный подход позволяет формировать более корректные отраслевые группы, при включении в состав стройматериалов готовой строительной продукции других отраслей (например, строительных изделий из пластмасс или дерева) и минерального сырья мы получим группу с объёмом российского экспорта 2-2,5 млрд долл.

Текущий российский экспорт строительной продукции находится на рекордном уровне в стоимостном выражении. Далее рассмотрим наиболее интересные достижения России в экспорте этих товаров в количественном выражении. Товары расположены по убыванию стоимости.

Экспорт битумной кровли и схожих изделий на основе битума в 2019 г. вырос на 7,7% до 495 тыс. т. Это очередной исторический максимум, за последние 10 лет поставки лишь однажды не показали роста. В стоимостном выражении экспорт составил 192 млн долл. (+12%). Последние несколько лет Россия занимает второе место в мире по экспорту строительных изделий из битума, уступая только США. При этом у США в 2019 г. на самый удобный рынок (Канаду) ушло 439 из 555 тыс. т (79%), тогда как у России в ЕАЭС — только 88 из 495 тыс. т (18%).

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Экспорт асбеста в 2019 г. вырос на 4,5% до 652 тыс. т. Это лучший результат за последние 7 лет, при этом четвёртый год подряд фиксируется рост поставок — это серьёзное достижение на фоне безасбестовых стандартов, навязываемых Западом развивающимся странам, и стабильного снижения глобального спроса на асбест. Исторический рекорд поставок асбеста из России был зафиксирован в 2012 г. — 845 тыс. т, СССР на пике во второй половине 1970-х гг. вывозил свыше 600 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 188 млн долл. (+9,8%). Россия выступает мировым лидером по экспорту асбеста с 1997 г.

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Экспорт облицовочной плитки и другой отделочной керамики в 2019 г. вырос на 1,3% до 416 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2016 г. (426 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 146 млн долл. (+1,3%).

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Экспорт сборных строительных конструкций в 2019 г. вырос на 0,4% и составил 53 тыс. т (с корректировкой ошибки по Казахстану в 2018 г.). Это максимальный показатель с 1997 г. В стоимостном выражении экспорт составил 111 млн долл. (+32%), превзойдя лучший в новейшей истории России результат 2012 г. (106 млн долл.).

Экспорт безопасного стекла в 2019 г. вырос на 1,8% и составил 41,5 тыс. т (с корректировкой ошибки по Казахстану в 2018 г.). Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум, до 2016 г. поставки не превышали 15 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 80,3 млн долл. (-2,5%). Примерно 60% количественных поставок и около 85% стоимостных формирует стекло для транспортных средств.

Экспорт полимерных покрытий для стен, пола и потолка в 2019 г. вырос на 6,3% до 44,7 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 71,7 млн долл. (+2,6%).

Экспорт строительных смесей в 2019 г. вырос на 7,6% до 150 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост происходит седьмой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 58,1 млн долл. (+8,8%). В мировом масштабе по экспорту строительных смесей Росси находится в начале второго десятка стран.

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Экспорт керамической сантехники в 2019 г. вырос на 13% до 41,6 тыс. т. Это очередной рекорд в новейшей истории России, а скорее всего, и вообще. Рост фиксируется восьмой год подряд, за это время поставки увеличились в 4 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 50,9 млн долл. (+12,6%).

Экспорт линолеума и схожих покрытий в 2019 г. вырос на 30% до 14,9 тыс. т. Это третий результат за последние 25 лет, уступающий только показателям 2009 г. (17 тыс. т) и 2007 г. (15,7 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 23,3 млн долл. (+35%).

Экспорт зеркал в 2019 г. вырос на 12,8% до 39,9 тыс. т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2017 г. (36,2 тыс. т); существенные поставки этой продукции начались только в 2005 г. В стоимостном выражении экспорт составил 23,2 млн долл. (+13,3%). По оценке, в 2019 г. Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту зеркал.

Экспорт пластмассовой сантехники в 2019 г. вырос на 2,3% до 4,8 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 18,6 млн долл. (+4,7%).

Экспорт извести в 2019 г. вырос на 17,4% до 183 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), значительный прирост фиксируется четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 14 млн долл. (+13,9%).

Экспорт строительного кирпича и схожих керамических изделий в 2019 г. вырос на 17,7% до 148 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет), прежний пик 2006 г. равнялся 137 тыс. т, а в начале 2010-х гг. поставки колебались в пределах 25-35 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 13,2 млн долл. (+44%).

Экспорт цементно-стружечных плит в 2019 г. вырос на 37% до 35,9 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России. В стоимостном выражении экспорт составил 12,4 млн долл. (+26%). По оценке, в 2019 г. Россия поднялась на восьмое место в мире по экспорту цементно-стружечных плит.

Экспорт глин в 2019 г. вырос на 9,2% до 69 тыс. т. Это лучший результат как минимум с 1996 г. (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 9,8 млн долл. (+55%).

Экспорт гипса в 2019 г. вырос на 37% до 250 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил 9,5 млн долл. (+29%).

Также повторим информацию по готовой продукции строительного или преимущественно строительного назначения, рассмотренную ранее в других отраслевых обзорах.

Экспорт конструкций из чёрных металлов в 2019 г. вырос на 8,6% до 264 тыс. т, что является вторым результатом за последние 26 лет, уступающим только максимуму 2015 г. (283 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 546 млн долл. (+11,5%). Кроме того, рекордные 17,5 тыс. т составил экспорт шпунтовых конструкций, увеличившийся почти в 3 раза.

Экспорт деревянных строительных изделий в 2019 г. вырос на 16,5% до 290 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт десятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 303 млн долл. (+13,6%).

Экспорт лаков и красок в 2019 г. вырос на 10,9% до 90 тыс. т. Это лучший результат за период с 1994 г., а возможно, и вообще — теоретически более высокими могли быть поставки только в 1992 г. В стоимостном выражении экспорт составил 135 млн долл. (+12,1%).

Экспорт строительных изделий из пластмасс в 2019 г. вырос на 12,3% до 62,1 тыс. т. Восьмой год подряд обновляется исторический максимум, за это время поставки возросли в 3,6 раза; до середины 2000-х гг. экспорта этой продукции практически не было. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 125 млн долл. (+18,6%).

Экспорт обоев в 2019 г. вырос на 13,9% до 25,9 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост идёт пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 102 млн долл. (+13,9%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.