В Ульяновской области запущено серийное производство блок-фар для автомобилей КАМАЗ-54901

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В ООО «Автосвет», предприятии Группы «Объединённые автомобильные технологии», входящей в структуру «КАМАЗа», запущена новая сборочная линия по производству блок-фар для автомобилей КАМАЗ поколения К5.

Общая производительность линии составляет 30 изделий в час, 90 тыс. комплектов блок-фар в год. В составе линии — 15 сборочных постов и два поста контроля функциональности и герметичности изделий.

Оснащение линии позволяет производить сборку и контроль комбинированной блок-фары по проекту К3 (галогеновые лампы + светодиоды) и полностью светодиодной (Full Led) блок-фары по проекту К5.

На новом оборудовании внедрены функции «Poka Yoka» (защита от ошибок), что позволяет исключить человеческий фактор при выполнении сборочных операций. Также установлен высокотехнологический стенд контроля функциональности. Пост оснащён камерой «технического зрения», обеспечивающей автоматический контроль работоспособности каждого светодиода по отдельности.

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Запуск новой линии — это логическое продолжение проекта по интеграции «КАМАЗа» и Группы «Объединённые автомобильные технологии». В феврале 2018 года Группа ОАТ вошла в структуру «КАМАЗа», с этого момента «КАМАЗ» оказывает всестороннее содействие развитию бизнес-процессов компаний. Изначально были определены такие задачи, как повышение объёмов производства, освоение новой номенклатуры и увеличение производительность труда на площадках холдинга. Поэтому было принято решение о размещении комплектующих для нового поколения автомобилей КАМАЗ в ООО «Автосвет».

К освоению нового производства в ООО «Автосвет» (г. Димитровград Ульяновской обл.) приступили в конце 2019 года. В ноябре на предприятии был осуществлён монтаж и запуск в тестовую эксплуатацию сборочной линии для производства блок-фар для автомобилей КАМАЗ.

Проектировщик и изготовитель сборочной линии — фирма «JINWAY» (Китай).