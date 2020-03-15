Компания «Профитэкс» запустила в серийное производство две новые модели оборудования для пищепрома
Ассортимент выпускаемой продукции машиностроительного завода ПРОФИТЭКС пополнился однорядным автоматом карусельного типа АДНК 39Б. Данная модель предназначена для фасовки сливочного масла, творожной массы, спредов, маргарина в пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу (брикеты до 250 грамм). Конструктив автомата основан на классической схеме построения оборудования данного типа с механическим приводом.
Рабочие операции: образование брикета, дозировка продукта, загибка краев, подпрессовка и съем готовых брикетов происходят одновременно во всех гнездах формующего стола при его последовательном периодическом перемещении. Подача продукта в дозатор из загрузочного бункера осуществляется принудительным способом с помощью шнека-нагнетателя. Нанесение даты изготовления продукта осуществляется термодатером. Узлы контактирующие с продуктом выполнены из нержавеющей стали и материалов разрешенных в контакте с пищевыми продуктами.
Модельный ряд оборудования Профитэкс дополнен фасовочным автоматом для асептического розлива в полиэтиленовый пакет. Новинкой является усовершенствованная версия фасовочного автомата в полиэтиленовую пленку АДНВ 39П.
Асептическая технология обработки упаковочного материала исключает попадание бактерий в упаковку, что позволяет увеличить срок хранения продукции.
Обеззараживание упаковочного материала разделено на несколько этапов: — из рулона пленка поступает в отсек двустороннего облучения ультрафиолетовыми лампами;— в следующем отсеке пленка протягивается через емкость с перекисью водорода для дополнительного обеззараживания.
Остатки перекиси удаляются с поверхности обдувом горячим очищенным воздухом.
После обработки стерильная полиэтиленовая пленка формируется в трубу для запайки бокового шва в отсеке с дополнительным ультрафиолетовым облучением.
Дозирование продукта происходит с последующей запайкой горизонтального шва, отсеканием готового пакета и выводом его на отводящий транспортер.
Благодаря системе очистки воздуха, внутри автомата постоянно поддерживается чистая среда. Отсеки запайки бокового и горизонтального шва оснащены системой отвода дымовых газов в центральную вентиляцию.
Таким образом, розлив и закупорка осуществляется в стерильных условиях в стерильную пленку, что значительно увеличивает сроки хранения продукта без использования консервантов.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/r73MpYN707o
http://profitex.ru/novyj-avtomat-v-linejke-oborudovaniya-karuselnogo-tipa
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