Компания «Профитэкс» запустила в серийное производство две новые модели оборудования для пищепрома

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Ассортимент выпускаемой продукции машиностроительного завода ПРОФИТЭКС пополнился однорядным автоматом карусельного типа АДНК 39Б. Данная модель предназначена для фасовки сливочного масла, творожной массы, спредов, маргарина в пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу (брикеты до 250 грамм). Конструктив автомата основан на классической схеме построения оборудования данного типа с механическим приводом.

Рабочие операции: образование брикета, дозировка продукта, загибка краев, подпрессовка и съем готовых брикетов происходят одновременно во всех гнездах формующего стола при его последовательном периодическом перемещении. Подача продукта в дозатор из загрузочного бункера осуществляется принудительным способом с помощью шнека-нагнетателя. Нанесение даты изготовления продукта осуществляется термодатером. Узлы контактирующие с продуктом выполнены из нержавеющей стали и материалов разрешенных в контакте с пищевыми продуктами.

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Модельный ряд оборудования Профитэкс дополнен фасовочным автоматом для асептического розлива в полиэтиленовый пакет. Новинкой является усовершенствованная версия фасовочного автомата в полиэтиленовую пленку АДНВ 39П.

Асептическая технология обработки упаковочного материала исключает попадание бактерий в упаковку, что позволяет увеличить срок хранения продукции.

Обеззараживание упаковочного материала разделено на несколько этапов: — из рулона пленка поступает в отсек двустороннего облучения ультрафиолетовыми лампами;— в следующем отсеке пленка протягивается через емкость с перекисью водорода для дополнительного обеззараживания.

Остатки перекиси удаляются с поверхности обдувом горячим очищенным воздухом.

После обработки стерильная полиэтиленовая пленка формируется в трубу для запайки бокового шва в отсеке с дополнительным ультрафиолетовым облучением.

Дозирование продукта происходит с последующей запайкой горизонтального шва, отсеканием готового пакета и выводом его на отводящий транспортер.

Благодаря системе очистки воздуха, внутри автомата постоянно поддерживается чистая среда. Отсеки запайки бокового и горизонтального шва оснащены системой отвода дымовых газов в центральную вентиляцию.

Таким образом, розлив и закупорка осуществляется в стерильных условиях в стерильную пленку, что значительно увеличивает сроки хранения продукта без использования консервантов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/r73MpYN707o

http://profitex.ru/novyj-avtomat-v-linejke-oborudovaniya-karuselnogo-tipa

http://profitex.ru/prodlevaem-sroki-hraneniya-produkta