Российское предприятие выпустило новую модель подъемного агрегата для ремонта нефтегазовых скважин

© spetsavtokam.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «СпецАвтоКам» (компания выпускает спецтехнику собственной разработки на базе шасси КАМАЗ), в 2019 году предприятие начало выпуск нового агрегата АПРС САК 40, который предназначен для спуско-подъемных операций при ремонте скважин, не оборудованных вышками или мачтами, для освоения нефтяных и газовых скважин, для работы сбросом труб и штанг на мостки, для производства тартальных работ, для чистки песчаных пробок желонкой, для возбуждения скважин поршневанием (свабированием), а также для промывки скважин и разбуривания песчаных пробок.

Самоходная нефтепромысловая машина смонтированна на шасси автомобиля КАМАЗ 43118-48(50) с дизельным двигателем КамАЗ 740.705-300(Евро-5) мощностью 300 л.с. и имеет грузоподъемность на крюке 400кН.

© spetsavtokam.ru

© spetsavtokam.ru

Еще одной новинкой 2019 года, выпущенной компанией, стал автомобиль-самосвал 6892KZ с боковой разгрузкой на левую сторону на шасси КАМАЗ 65801-T5 (колесная формула 8×4, двигатель Евро-5 Mercedes-Benz OM 457LA.V/4), предназначенный для перевозки строительных сыпучих материалов. Грузоподъемность самосвала составляет 30 тонн, а полная масса 50 тонн.

© spetsavtokam.ru

Ранее компания «СпецАвтоКам», заказчиками которой являются ГК «Мираторг», ООО «Доминант», ОАО «РусАгроИнвест», ПАО «КАМАЗ» и другие компании, наладила выпуск самосвалов, бортовых платформ, прицепов самосвальных, полуприцепов, прицепов бортовых, лесовозов, плетевозов, сортиментовозов, автомобилей с КМУ, мультилифтов, бункеров, металловозов, спецавтомобилей, и контейнеровозов.