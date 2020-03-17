Школьника из Красноярска наградили за спасение бездомных животных

Красноярск стремительно превращается в «живодёрскую столицу России» — новости о жестоком обращении с животными приходят оттуда с пугающей частотой. Матвей Мамедов, 9-летний красноярский школьник, решительно разрушает эту зловещую тенденцию.

На днях Матвея наградили почётной грамотой общественники города — решили отметить его серьёзный вклад в дело спасения брошенных животных.

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Вот такой букет котов Матвей может принести с одной прогулки

Матвей уже успел дать вторую жизнь десяткам котят и щенков, на его счету даже выхоженная сова! Мальчик никогда не проходит мимо бездомышей, которые нуждаются в помощи: приносит их домой, обрабатывает от паразитов, моет и кормит, лечит, а затем пристраивает в заботливые руки.

Всё началось едва ли не с младенчества. Всё правильно, ведь настоящий Человек — это обычно с детства. Отец Матвея Виталий уверяет, что не предпринимал никаких особых усилий по прививанию сыну любви к животным. Ребёнок сам вырос неравнодушным — потому что ему демонстрировали правильный пример.

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3 года назад Виталий создал в сети волонтёрскую группу «Солнечный. Помощь животным». Как протест против современной жестокости, наводняющей мир. Говорит, стало страшно за будущее поколение, за тех, кому в голову приходят садистские намерения по отношению к братьям нашим меньшим.

И понеслось — сын втянулся в спасение бездомышей! Но он не просто из жалости забирал с улицы всех нуждающихся в помощи — около полугода Матвей строил вместе с отцом приют для собак.

© lh4.googleusercontent.com Матвей сооружает вольеры для приюта вместе с отцом

Мальчик стабильно кормит бездомных животных на карманные деньги, без презрения к грязному труду убирается в вольерах приюта для животных, часто помогает отловить животное с улицы и доставить его новым владельцам, а также вместе с папой смастерил в подарок новым владельцам с десяток будок для собак, взятых с улицы. Папа просто скромничает, когда говорит, что «Матвей сам вырос таким, а я просто горжусь и поддерживаю». На самом деле, ничего не бывает просто так, и Виталий тоже отдаёт много внимания и сил волонтёрству, направленному на решение проблем с выброшенными животными.

Кроме строительства приюта, Виталий в своей мастерской делает многоэтажные лежанки для кошек и так называемые «котостолики» — эта мебель уже стала хитом у заказчиков. Можно работать, поставив ноутбук на верхнюю полку «котостолика», а котик не будет мешать — он будет лежать на нижней полке и контролировать работу хозяина. Доход от продажи котостоликов целиком идёт на помощь животным.

© lh6.googleusercontent.com Провести выходной, делая будку для питомца? Легко!

Дома у Мамедовых живёт кошка — совсем не удивительно, что её тоже подобрали на улице в самом беспомощном виде и выкармливали из пипетки.

Подсчитать, сколько животных Матвей спас за несколько лет, уже вряд ли получится: только с начала этого года он помог найти приют трём котятам и нескольким щенкам.

В общем, вот такой маленький человек с большим сердцем. И самое большое счастье, что он не один, и что его понимают и верно направляют родители.

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А это та самая сова — подобрал её Матвей абсолютно нелетающей. Обследовали у специалистов, сделали снимки, прогноз был — не полетит. Но она уехала в питомник в Новосибирске, и уже оттуда сообщили: сбросила спицы и стала на крыло!

Мы очень хотим, чтобы Матвей стал героем нашей новой книги о детях-героях. А пока добавим его на Карту героев, потому что «герой» — это абсолютно заслуженное звание 9-летнего красноярца!