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Герои нашего времени

Школьника из Красноярска наградили за спасение бездомных животных

Красноярск стремительно превращается в «живодёрскую столицу России» — новости о жестоком обращении с животными приходят оттуда с пугающей частотой. Матвей Мамедов, 9-летний красноярский школьник, решительно разрушает эту зловещую тенденцию.

На днях Матвея наградили почётной грамотой общественники города — решили отметить его серьёзный вклад в дело спасения брошенных животных.

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Вот такой букет котов Матвей может принести с одной прогулки

Матвей уже успел дать вторую жизнь десяткам котят и щенков, на его счету даже выхоженная сова! Мальчик никогда не проходит мимо бездомышей, которые нуждаются в помощи: приносит их домой, обрабатывает от паразитов, моет и кормит, лечит, а затем пристраивает в заботливые руки.

Всё началось едва ли не с младенчества. Всё правильно, ведь настоящий Человек — это обычно с детства. Отец Матвея Виталий уверяет, что не предпринимал никаких особых усилий по прививанию сыну любви к животным. Ребёнок сам вырос неравнодушным — потому что ему демонстрировали правильный пример.

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3 года назад Виталий создал в сети волонтёрскую группу «Солнечный. Помощь животным». Как протест против современной жестокости, наводняющей мир. Говорит, стало страшно за будущее поколение, за тех, кому в голову приходят садистские намерения по отношению к братьям нашим меньшим.

И понеслось — сын втянулся в спасение бездомышей! Но он не просто из жалости забирал с улицы всех нуждающихся в помощи — около полугода Матвей строил вместе с отцом приют для собак.

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Матвей сооружает вольеры для приюта вместе с отцом

Мальчик стабильно кормит бездомных животных на карманные деньги, без презрения к грязному труду убирается в вольерах приюта для животных, часто помогает отловить животное с улицы и доставить его новым владельцам, а также вместе с папой смастерил в подарок новым владельцам с десяток будок для собак, взятых с улицы. Папа просто скромничает, когда говорит, что «Матвей сам вырос таким, а я просто горжусь и поддерживаю». На самом деле, ничего не бывает просто так, и Виталий тоже отдаёт много внимания и сил волонтёрству, направленному на решение проблем с выброшенными животными.

Кроме строительства приюта, Виталий в своей мастерской делает многоэтажные лежанки для кошек и так называемые «котостолики» — эта мебель уже стала хитом у заказчиков. Можно работать, поставив ноутбук на верхнюю полку «котостолика», а котик не будет мешать — он будет лежать на нижней полке и контролировать работу хозяина. Доход от продажи котостоликов целиком идёт на помощь животным.

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Провести выходной, делая будку для питомца? Легко!

Дома у Мамедовых живёт кошка — совсем не удивительно, что её тоже подобрали на улице в самом беспомощном виде и выкармливали из пипетки.

Подсчитать, сколько животных Матвей спас за несколько лет, уже вряд ли получится: только с начала этого года он помог найти приют трём котятам и нескольким щенкам.

В общем, вот такой маленький человек с большим сердцем. И самое большое счастье, что он не один, и что его понимают и верно направляют родители.

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А это та самая сова — подобрал её Матвей абсолютно нелетающей. Обследовали у специалистов, сделали снимки, прогноз был — не полетит. Но она уехала в питомник в Новосибирске, и уже оттуда сообщили: сбросила спицы и стала на крыло!

Мы очень хотим, чтобы Матвей стал героем нашей новой книги о детях-героях. А пока добавим его на Карту героев, потому что «герой» — это абсолютно заслуженное звание 9-летнего красноярца!

спасение животных, школьник, дети-герои, бездомные животные, Красноярск
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    17.03.2014:43:42

    Сколько детей подвергается нападению бездомных животных?    

    #1192321
    • Podvigi Podvigi
      17.03.2016:22:31

      Нападению котят? Щенков?

      Да, Матвей и взрослых особей помогает отлавливать. Например, раненого ножом добермана. Сколько животных погибает от человеческой безответственности? Сколько он должен еще один за всех на себе тащить, чтобы решить проблему. Не отстрелом и отравой, а выхаживанием, кастрацией и социализацией.

      #1192335
      • Badassgoliath Badassgoliath
        18.03.2008:51:53

        Нападению котят? Щенков?

        Ну если говорить о щенках, то они-то вырастают в собак.

        Сколько животных погибает от человеческой безответственности?

        Животные постоянно погибают в дикой природе, причём без участия человека. От травм, от нападений других животных, от голода, от болезней. Не нужно представлять людей какими-то монстрами. Те щеночки и котята, которые хоть и бездомными, но выживают в городе, почти наверняка погибли бы «в природе», будучи безжалостно сожранными другими милыми зверятами.

        Например, раненого ножом добермана.

        Не представляю себе человека, который стал бы гоняться за доберманом, хоть бы и с ножом. Я скорее поверю, что кто-то от этого добермана отбивался.

        В общем, описанная деятельность столь же высокоморальна, сколь и бессмысленна. Если, конечно, речь идёт именно о решении проблемы с бездомными животными. Кроме того, я не уверен, что эту деятельность можно считать неким подвижничеством. Они любят животных (причём не каких-нибудь там крыс и мышей, а более милых зверяток), ухаживая за ними, они получают моральное удовлетворение, которое не купишь за деньги. Это своего рода хобби, оно и не должно приносить прибыль. И вдобавок осознание того, что они выше в этом плане, чем окружающие «бездушные» люди, разве нет?

        чтобы решить проблему. Не отстрелом и отравой, а выхаживанием, кастрацией и социализацией.

        Решить проблему может отлов и усыпление бездомных животных, всё остальное — фикция и полумеры.

        Отредактировано: Badassgoliath~09:29 18.03.20
        #1192401
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